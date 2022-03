Wiedźmin i Cyberpunk 2077 nie dla Rosjan. Sankcje CD Projekt RED

Polskie studio CD Projekt RED na wieść o wojnie w Ukrainie przekazało milion złotych na pomoc dla uchodźców. Spółka zdecydowała się wprowadzić dodatkowe sankcje: wstrzymała sprzedaż gier w Rosji i na Białorusi. Dotyczy to także produktów innych deweloperów dostępnych przez sklep GOG.com.

Wojna w Ukrainie skłoniła kraje demokratyczne do nałożenia na Rosję bolesnych sankcji. Część banków nie może realizować transakcji międzynarodowych przez odcięcie od systemu SWIFT, zamrożono także niemal połowę rezerw walutowych rosyjskiego banku centralnego.

Sankcje gospodarcze wprowadzane są także oddolnie: z polskich sklepów znikają rosyjskie i białoruskie produkty. Równocześnie z rosyjskiego rynku wycofuje się wiele zachodnich przedsiębiorstw. Panikę wywołała zapowiedź zamknięcia sklepów przez szwedzką sieć IKEA, w podobny sposób zareagował CD Projekt RED, kończąc sprzedaż gier na rosyjskim i białoruskim rynku.

CD Projekt RED wycofuje się z Rosji i Białorusi. Nie będzie sprzedawał tam Wiedźmina

Wiedźmin 3 uważany jest przez graczy za jedną z najlepszych gier w historii. Cyberpunk 2077 po falstarcie zaczął wraz z wypuszczeniem aktualizacji 1.5 łapać nowy wiatr w żagle dzięki wyeliminowaniu błędów oraz poprawieniu mechaniki. Rosjanie ani Białorusini nie będą jednak mogli się o tym przekonać.

CD Projekt RED w komunikacie dla inwestorów poinformował, że spółka wycofuje się ze sprzedaży gier własnych oraz od zewnętrznych deweloperów w krajach ZBIR-u (Związku Białorusi i Rosji).

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 3 marca 2022 r. podjął decyzję o wstrzymaniu sprzedaży produktów Grupy CD PROJEKT oraz sprzedaży gier dostępnych na platformie GOG.com na terytorium Rosji i Białorusi. komunikat CD Projekt RED

CDPR podał, że „że łączny udział Rosji i Białorusi w przychodach ze sprzedaży produktów segmentu CD PROJEKT RED oraz w przychodach ze sprzedaży segmentu GOG.com w ostatnich 12 miesiącach wyniósł odpowiednio ok. 5,4 procent i ok. 3,7 procent”.

W pomoc dla Ukrainy zaangażowane są także inni polscy twórcy gier. 11 bit studios zaoferowało się przekazać dochód ze sprzedaży gry This war of mine, pokazującej wojnę z perspektywy próbującego przetrwać cywila, na rzecz Ukraińców. Po kilku dniach akcji zebrano ponad 3 mln zł. The Farm 51 przekaże zaś dochód ze sprzedaży Chernobylite, gry osadzonej w skażonym Czarnobylu.

Trwa wojna na Ukrainie. Każda wojna to nie tylko konflikt polityczny i militarny. To przede wszystkim niewinne ofiary i ludzie, którzy tracą wszystko.

