Nowy okres rozliczeniowy 500 plus zaczyna się 1 czerwca, ale jeśli beneficjenci chcą zachować ciągłość wypłaty świadczenia, to wniosek do ZUS powinni złożyć do końca kwietnia. Późniejsze przedłożenie dokumentacji może oznaczać przerwę w otrzymywaniu pieniędzy.

500 plus od 2022 roku zarządzane jest przez ZUS. Do końca maja świadczenia wypłacać będą tak jak do tej pory samorządy, rodzice chcący otrzymywać wsparcie przez kolejny rok muszą złożyć wniosek do ZUS.

Na załatwienie formalności zostało niewiele czasu: tylko złożenie wniosku przed końcem kwietnia gwarantuje utrzymanie ciągłości wypłaty świadczenia. Osoby, które wypełnią dokumenty w maju, czekać może przerwa w otrzymywaniu pieniędzy. Środki co prawda nie przepadną, ale mogą zostać wypłacone z miesięcznym opóźnieniem.

500 plus. Wniosek do końca kwietnia albo przerwa w wypłacie świadczenia

ZUS przejmie wypłatę 500 plus w czerwcu, wraz z rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego, trwającego od 1 czerwca 2022 do 31 maja 2023 roku. Wnioski o przedłużenie świadczenia można składać od 1 lutego.

Rodzice, którzy jeszcze tego nie zrobili, powinni się pospieszyć: ZUS gwarantuje ciągłość wypłat tylko jeśli wniosek trafi do Zakładu przed końcem kwietnia.

- Tylko złożenie tych wniosków do końca bieżącego miesiąca, gwarantuje ciągłość wypłat i te wypłaty będą realizowane w sposób niezakłócony – poinformowała wiceminister rodziny Barbara Socha.

ZUS przypomniał, że dla wniosków złożonych od 1 do 31 maja ustalenie prawa i wypłata przyznanego świadczenia za czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca. Może to oznaczać, że część beneficjentów 500 plus za czerwiec otrzyma w lipcu, razem z wypłatą za ten miesiąc.

