Ostatni dzień na wniosek o 1000 plus. Maląg: nie ma na co czekać

500 plus w Polskim Ładzie zostało rozszerzone o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli dodatkowe 12 000 zł na dzieci w wieku 1-3 lata. Środki można wypłacać w transzach po 1000 zł przez rok lub 500 zł przez 24 miesiące. Z powodu wysokiej inflacji znacznie bardziej opłaca się ta pierwsza opcja: w 2023 roku za 12 przelewów na 500 zł będzie można kupić tyle, co za 11 świadczeń z 2022. To samo dotyczy wynagrodzeń: jeśli nie dostało się podwyżki, przez jeden miesiąc pracowało się w 2021 roku za darmo.

W przypadku Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego czas złożenia wniosku ma ogromne znaczenie: świadczenie można pobierać tylko wtedy, gdzie drugie i/lub kolejne dziecko ma od 12 do 36 miesięcy. Starsze i młodsze pociechy do pobierania świadczenia nie uprawniają. Spóźnione złożenie wniosku może więc skutkować utratą pieniędzy, jeśli dziecko wyrośnie z odpowiedniego wieku w mniej niż rok.

Wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy do 1 stycznia 2022. Przez późniejsze złożenie można stracić pieniądze

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje na drugie i kolejne dzieci w rodzinie. Świadczenie wypłacane jest w czasie, gdy mają one pomiędzy 12 a 36 miesięcy.

Świadczenie zadebiutowało wraz z Polskim Ładem 1 stycznia 2022 roku i przysługuj wszystkim rodzicom, którzy mają potomków w takim wieku. Nie wszyscy mogą jednak liczyć na otrzymanie całych 12 000 zł: kwota ta wypłacana jest w transzach po 1000 zł lub 500 zł. Jeśli więc dziecko ukończy 3. rok życia przed końcem 2022 roku, rodzic otrzyma tylko część świadczenia.

Na dziecko, które 36 miesięcy skończy w styczniu 2022 roku przysługiwać będzie tylko jedna wypłata z RKO, a więc 1000 zł. Rodzice dzieci zbliżających się wiekiem do 3 lat, którzy chcą otrzymać pieniądze, muszą więc złożyć wnioski jak najszybciej. Żeby otrzymać środki za styczeń 2022, muszą dopełnić formalności przed końcem tego miesiąca.

Jeżeli dziecko skończyło już pierwszy rok życia, ale nie ma jeszcze trzech lat, rodzic powinien złożyć wniosek w styczniu. Wtedy kapitał zostanie policzony od początku stycznia. Dzisiaj jest na to ostatni dzień, dlatego gorąco zachęcam do wnioskowania wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili, a mogą. Jeśli rodzic złoży wniosek później, otrzyma świadczenie od miesiąca złożenia wniosku. Nie ma więc na co czekać. Marlena Maląg

Maląg zdradziła, że złożono już około 413 000 wniosków o wypłatę RKO. Z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że w 2022 roku 1000 plus ma przysługiwać na łączne 615 000 dzieci.

Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy można złożyć elektronicznie za pośrednictwem systemów transakcyjnych banków, poprzez platformę ZUS PUE lub portal Em@tia.

RadioZET.pl/PAP