Wniosek o wycofanie Glapińskiego. „Największy szkodnik polskiej złotówki od 1989”

Lewica złożyła do prezydenta Andrzeja Dudy wniosek o odwołanie kandydatury Adama Glapińskiego na prezesa Narodowego Banku Polskiego. Politycy wskazali, że prowadzona do tej pory przez szefa NBP polityka pieniężna doprowadziła do galopującej inflacji, a ogromny wzrost stóp procentowych podniósł raty kredytów o ponad połowę.