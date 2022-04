Wnioski o 400 plus. ZUS: Ogromne zainteresowanie nowym świadczeniem

Popularne „żłobkowe” to miesięczna dopłata na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł. Dotyczy opłat za uczęszczanie do placówki, ale nie obejmuje kwestii wyżywienia. W przypadku tego świadczenia nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że już prawie 70 proc. rodziców uprawnionych do otrzymania dofinansowanie do żłobka wysłało wniosek do ZUS.

400 plus przysługuje rodzicom, którzy nie otrzymują Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Dofinansowanie, przekazywane bezpośrednio do placówki opiekuńczej, może zostać wykorzystane na opłacenie całości lub części kosztów pobytu dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym. Pieniądze mogą ponadto zostać przeznaczone na dziennego opiekuna.

400 plus na dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku

Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Dopłata nie może być wyższa niż faktyczny koszt pobytu dziecka w żłobku. To jest dofinansowanie do pobytu, które nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku

W 2022 roku przewidywana liczba dzieci objętych wsparciem ma wynieść minimum 110 tys. Jak dotąd złożono wnioski o tzw. żłobkowe obejmujące ponad 73 tys. dzieci. To blisko 70 proc. wszystkich uprawnionych. - Dofinansowanie będziemy wypłacać bezpośrednio na konto placówki zajmującej się dzieckiem, ale wniosek musi złożyć rodzic – wyjaśniła Kowalska-Matis.

Dofinansowanie dotyczy okresu, który nie jest objęty rodzinnym kapitałem opiekuńczym (RKO). Chodzi np. o pierwsze lub jedyne dzieci w rodzinie. Mogą z niego skorzystać też rodzice na drugie lub kolejne dziecko, ale tylko za okresy uczęszczania do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna, za które nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy (np. uczęszczanie do żłobka przed 12 miesiącem życia dziecka).

Dopłatę można dostać od 1 kwietnia 2022 r., ale z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r., jeżeli dziecko w styczniu i kolejnych miesiącach uczęszczało do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna.

