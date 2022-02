60 procent rodziców nie złożyło jeszcze wniosku o 500 plus. Pieniądze mogą przepaść

ZUS przyjął 1,6 mln wniosków o przyznanie świadczenia 500 plus obejmujących 2,5 mln dzieci. Świadczenie przysługuje na 6,5 mln dzieci, co oznacza brak zaangażowania w ponad 60 procent przypadków. Zakład radzi nie zwlekać, gdyż spóźnienie oznaczać może przepadnięcie pieniędzy.

500 plus do 31 maja 2022 roku wypłacane jest przez samorządy. Zarządzanie programem od 1 stycznia 2022 przejął jednak Zakład Ubezpieczeń Społecznych i to on będzie przelewał rodzicom pieniądze już za kilka miesięcy. O otrzymanie 500 plus od ZUS można starać się od 1 lutego 2022, z informacji udostępnionych przez szefową Zakładu Gertrudę Uścińską wynika, że złożono wnioski na mniej niż 40 procent uprawnionych dzieci.

Nowy wniosek jest niezbędny, żeby nie stracić świadczenia. Rodzice mają coraz mniej czasu, jeśli chcą zachować ciągłość wypłat i nie stracić pieniędzy. Zbyt późne zajęcie się formalnościami może kosztować przerwę w wypłatach, a nawet bezpowrotne utracenie środków.

ZUS: wnioski o 500 plus na 2,5 mln dzieci. Uprawnionych jest 6,5 mln

ZUS przyjmuje wnioski o 500 plus na nowy okres rozliczeniowy, trwający od 1 czerwca 2022 do 31 maja 2023, od 1 lutego 2022. Zakład przejął zarządzanie sztandarowym programem socjalnym 1 stycznia, jednak przez pierwszy miesiąc nie przyjmował wniosków od osób, które świadczenie już pobierają.

W ciągu dwóch tygodni dokumentację niezbędną do przyznania przez ZUS 500 plus złożyło 1,6 mln rodziców, a wnioski objęły łącznie 2,5 mln dzieci. – Zainteresowanie jest ogromne – komentuje ZUS. Jest jednak druga strona medalu: większość rodziców o przedłużenie 500 plus jeszcze się nie postarała.

Mają na to co prawda jeszcze kilka miesięcy, jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę, że wnioski składać można teraz tylko drogą elektroniczną. Dla rodzin uboższych, wykluczonych cyfrowo, może to być poważnym problemem.

Prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na roczne okresy, zatem zarówno osoby, które już pobierają środki z programu, jak i rodzice nowo narodzonych dzieci powinny złożyć wniosek. Gertruda Uścińśka

- Rodzice i opiekunowie, którzy do 30 czerwca złożą wniosek o 500 plus, otrzymają pieniądze za cały okres świadczeniowy, od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 – dodała Uścińska. Późniejsze złożenie może oznaczać przerwę w wypłatach (ale z wyrównaniem), bądź też utracenie prawa do 500 plus na kilka miesięcy. Na jak długo – to zależy od spóźnienia.

Wnioski o przyznanie 500 plus od 1 stycznia 2022 można przesyłać do ZUS tylko drogą elektroniczną, na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE), portalu Empatia lub w bankowości elektronicznej.

RadioZET.pl/PAP