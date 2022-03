Polscy przedsiębiorcy płacą za interesy z Rosją. BCC: wzrost cen nieunikniony

Izolacja gospodarcza Rosji, choć będzie kosztowna dla całej Europy, jest koniecznym krokiem, by nakłonić Putina do zawieszenia broni. Takimi słowami UE uzasadniła wprowadzenie sankcji wobec Rosji. Jakie będą ich skutki dla polskiej gospodarki?

Wojna w Ukrainie trwa od 24 lutego 2022 roku. Europa chce nakłonić Rosję do jej zakończenia poprzez sankcje gospodarcze, które już przynoszą efekty, ale także dla polskich przedsiębiorców, którzy robili interesy z Rosją.

Z ankiety Business Center Club wynika, że 43 proc. firm w Polsce prowadzi interesy w Ukrainie lub w Rosji. Większość z nich mierzy się dziś z problemami z płynnością finansową na skutek utraty kontrahentów. Zdaniem ekspertów odbije się to wzrostem cen.

Ceny jeszcze wzrosną. Przedsiębiorcy płacą za interesy z Rosją

BCC zapytał przedsiębiorców o ocenę sytuacji geopolitycznej. 43 proc. firm prowadzi interesy w zaatakowanej Ukrainie czy w Rosji. Prawie połowa z nich (45 proc.) już odczuwa problemy transportowe lub logistyczne, a jedna trzecia (35 proc.) skarży się na problemy z pracownikami.

Choć zakłada się, polski rynek pracy zasili nawet pół miliona uchodźców, to obecnie pracodawcy cierpią na ich niedobór. Wielu z nich wróciło do kraju, by bronić własnych rodzin i domów. To musiało odbić się na stratach w logistyce czy w transporcie.

Jeżeli taki stan będzie się utrzymywał, może to zachwiać w przyszłości łańcuchem dostaw oraz sytuacją finansową firm transportowych. Przełoży się to na rosnące ceny transportu, co jest niepokojące przy obecnej dynamice inflacji w Polsce BCC

Cztery piąte firm (78 proc.) odczuło finansowe skutki wojny. Kontrahenci wstrzymują interesy, a polskie firmy tracą płynność finansową.

„Przedsiębiorcy zwracają uwagę, że skutki obecnej sytuacji będą widoczne i odczuwalne już w najbliższym czasie nie tylko poprzez trudności w produkcji i logistyce, ale także poprzez wzrost cen” – czytamy w analizie.

Trwa wojna na Ukrainie. Każda wojna to nie tylko konflikt polityczny i militarny. To przede wszystkim niewinne ofiary i ludzie, którzy tracą wszystko. Fundacja Radia ZET prowadzi dla nich akcję pomocową.

RadioZET.pl/BCC