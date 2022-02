Atak na Ukrainę trafi rykoszetem polską gospodarkę. Jakie szkody wyrządzi nam Putin?

Nawet całkowite wygaśnięcie eksportu towarów z Polski na Ukrainę obniżyłoby bowiem dynamikę PKB w Polsce o 1 pkt proc. w pierwszym roku od wystąpienia szoku. Należy pamiętać, że jednocześnie mielibyśmy również do czynienia ze spadkiem importu, co ograniczałoby negatywny wpływ zmniejszenia eksportu na wkład eksportu netto do wzrostu PKB. Ponadto, obserwowalibyśmy również reorientację geograficzną eksportu.