Są pierwsze sankcje względem Rosji. „To dopiero początek”

Wojna na Ukrainie to nie tylko konflikt między dwoma państwami. Rosyjska agresja już teraz wpływa na gospodarkę. Wielka Brytania zapowiedziała sankcje względem Rosji. Niewykluczone, że Polska także pójdzie tym śladem.

Jak ogłosił szef brytyjskiego rządu Boris Johnson, sankcje obejmą m.in. pięć największych rosyjskich banków. – A to dopiero początek- zapowiedział Johnson.

Wielka Brytania nakłada sankcje na Rosję

- Wielka Brytania nakłada sankcje na pięć rosyjskich banków i trzech obywateli Rosji, ale jest to dopiero początek brytyjskiej odpowiedzi na rosyjską agresję wobec Ukrainy - oświadczył brytyjski premier Boris Johnson.

Banki, które zostały objęte sankcjami to: Rossija Bank, IS Bank, General Bank, PSB i Black Sea Bank.

Sankcje nałożono też na trzy osoby fizyczne: Giennadija Timczenkę, Igora Rotenberga i Borisa Rotenberga.

Konsekwencje gospodarcze względem Rosji wyciągnąć zamierza także Bruksela. Wśród propozycji, które zaprezentowali von der Leyen i Michel, jest objęcie sankcjami: osób uczestniczących w nielegalnej decyzji uznania tzw. republik, banków finansujących rosyjskie operacje wojskowe oraz procederu handlu z dwoma separatystycznymi regionami do i z UE. Propozycje unijne zakładają również objęcie sankcjami zdolności państwa i rządu rosyjskiego do dostępu do rynków oraz usług kapitałowych, jak i finansowych UE, aby ograniczyć finansowanie eskalacji i agresywnej polityki.

RadioZET.pl/PAP