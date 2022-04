Kraje Unii Europejskiej od początku wojny w Ukrainie wydały 19 miliardów euro na rosyjski gaz i ropę - informuje "The Times". Wprowadzone przez światowych przywódców sankcje wciąż nie objęły sektora energentycznego.

Mateusz Morawiecki pod koniec marca, nie czekając na decyzję europejskich władz, zapowiedział, że Polska będzie robiła wszystko, by do końca roku odejść od rosyjskich surowców: węgla, ropy i gazu. - Wzywaliśmy Komisję Europejską do zdecydowanego działania od pierwszych dni wojny, ale KE niestety nie podjęła tej decyzji, dlatego podejmujemy ją sami - mówił prezes Rady Ministrów. Za takie działania osobiście w Warszawie dziękował polskiemu premierowi minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

- Polska jest absolutnie na czele, aby zwiększać nacisk gospodarczy na Rosję, ale widzę to zmęczenie chęcią uniknięcia dalszych, dodatkowych systemowych sankcji, które mogłyby uderzyć w rosyjską gospodarkę - przyznał. Największymi przeciwnikami wprowadzania embarga na rosyjskie surowce są Niemcy i Francja.

Wojna w Ukrainie. Miliardy dla Rosji

Nakładane na rosyjskie władze sankcje, w tym Władimira Putina, Siergieja Ławrowa czy Dmitrija Pieskowa oraz innych przedstawicieli Kremla, dotyczą głównie ich majątków oraz państwowych aktywów w zagranicznych bankach. Wiele firm zrezygnowało z prowadzenia biznesu w kraju ze stolicą w Moskwie. Przedstawiciele wielu państw wciąż nie zdecydowały się na najbardziej dotkliwy z punktu widzenia agresora krok - odcięcie od surowców. Z UE wciąż zatem płyną pieniądze do Rosji, które mogą być wydawane na prowadzenie operacji militarnej u naszego wschodniego sąsiada.

Jak wynika z informacji "The Times", który powołuje się na Centrum Badań Energii i Czystego Powietrza, od początku wojny, tj. od 24 lutego, z krajów Unii Europejskiej do Rosji z tytułu zakupu surowców energetycznych wpłynęło 19 miliardów dolarów. Mniejszą kwotę, ok. 15 miliardów, Rosjanie wydali w ciągu dwóch pierwszych tygodni inwazji.

Z doniesień brytyjskiego dziennika wynika ponadto, że prezydent Francji Emmanuel Macron, który w gronie europejskich przywódców najczęściej rozmawia z Władimirem Putinem, dorósł już do decyzji o wprowadzeniu kolejnych sankcji, które tym razem objęłyby ropę i gaz. Zmiana stanowiska miała nastąpić po doniesieniach o masakrze ludności cywilnej w mieście Bucza na przedmieściach Kijowa.

