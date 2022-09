Wróciła szokująca cena cukru. „Zwaliła mnie z nóg”

Cukier ponownie może stać się nieosiągalnym obiektem westchnień. Sieci handlowe musiały już wprowadzić reglamentację towaru, ograniczając liczbę sprzedawanych opakowań na klienta. Limity zostały już zdjęte, niewykluczone jednak, że powrócą, a kupujący będą musieli płacić jak za zboże.

Mieszkaniec Poznania podzielił się w sieci perypetiami przeżytymi podczas poszukiwań w lokalnych sklepach kilograma cukru. Ani jednego opakowania nie znalazł w najpopularniejszych sieciach, czyli w Biedronce i Lidlu. Gdy udało mu się upolować torebkę w sklepie sieci Społem, nie mógł uwierzyć, jaką cenę musiał zapłacić.

Problemy z cukrem w Biedronce i Lidlu. „Nowa fala braku towaru”?

Kryzys cukrowy uderzył w Polaków w lipcu. Na wybierających się na zakupy w sklepach czekały puste półki i palety. Sklepy uspokajały, że problemem nie jest brak towaru, lecz logistyka – w związku z nadzwyczajnym zainteresowaniem transport nie nadążał z dostarczaniem produktów do placówek handlowych.

Doszło bowiem do samonapędzającej się spirali: zaniepokojeni brakami klienci wykupywali wszystko, co znajdowali w sklepach, co przyczyniało się do powstania rynkowej paniki. Ograniczenia w sprzedaży uspokoiły sytuację, którą próbował ratować też Sasin zachęcając do kupowania cukru od Krajowej Grupy Spożywczej. Kilogram wraz z dostawą wyceniono w sklepie internetowym KGS na… 24 złote. Cena w Biedronce wynosiła mniej niż 4 zł.

Cena bez kosztów transportu wynosiła 6,99 zł. Niby dużo, ale i tak mniej w porównaniu do obecnej oferty w sklepach. „Paragon grozy” został opublikowany w sieci przez zszokowanego klienta.

Polacy, widząc problemy występujące chociażby z węglem, zaczęli przygotowywać się do ciężkiej zimy. W przypadku osób starszych, pamiętających czasy PRL, gdy brakowało praktycznie wszystkiego, oznacza to robienie zapasów nawet na kilka miesięcy.

- Obawy o to, że może zabraknąć towarów, są wyższe właśnie wśród osób starszych. Może to być pokłosiem ich doświadczeń z PRL-u, kiedy niedobory były powszechne. Natomiast od czasu transformacji, czyli już od ponad 30 lat, one w ogóle nie występują i trzeba o tym pamiętać – uspokoił nastroje społeczne Marcin Luziński, ekonomista Santander Bank Polska, w wypowiedzi dla portalu Strefa Biznesu.

W części przypadków można nawet pokusić się o stwierdzenie, że inwestycja w cukier może stać się rozsądną lokatą kapitału. Jako że ceny żywności rosną szybciej od średniej inflacji, siła nabywcza środków zamrożonych w cukrze nie spada.

RadioZET.pl/o2.pl/Strefa Biznesu