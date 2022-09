Wsparcie dla przedsiębiorców. 3010 zł na pracownika

Skażenie Odry sprawiło, że wiele firm z branży turystycznej, gastronomicznej, czy hotelarskiej niemalże z dnia na dzień straciło źródło dochodu. Obiecana przez rząd pomoc trafi do przedsiębiorców na przełomie września i października. Oto szczegóły pakietu dla firm.

Pomoc dla firm znad Odry. Kto i ile dostanie?

- Chcielibyśmy, żeby pomoc dla przedsiębiorców znad Odry wypłacona została na przełomie września i października - powiedziała PAP wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk.

Jeśli projekt wejdzie w życie, firmy będą mogły liczyć na dopłatę do pracownika rzędu 3010 zł. - Przy założeniu, że 100 proc. firm skorzysta z pomocy, do przedsiębiorców trafi 208 mln zł - powiedziała Semeniuk.

Świadczenie będzie miało charakter jednorazowy, zaś jego wypłaty sfinansują środki z Funduszu Pracy. Co istotne, mowa o 3010 zł na rękę: świadczenie będzie zwolnione z podatku. Nie każdy przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z programu.

Wsparcie adresowane jest do tych podmiotów, które odnotowały w sierpniu co najmniej 50 proc. spadek dochodów w stosunku do czerwca lub lipca 2022 r. albo sierpnia 2021 r. i zarejestrowane są pod 23 kodami PKD. Rząd nauczony doświadczeniem po okresie pandemii nie wyklucza, że lista kodów PKD zostanie rozszerzona. W przypadku pomocy covidowej dla firm wiele branż, które ucierpiały przez lockdown, nie zostało uwzględnionych w tzw. tarczy antykryzysowej.

RadioZET.pl/PAP