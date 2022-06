Wyczerpują się zapasy Coca-Coli w Rosji. Koniec pewnej epoki

Wojna w Ukrainie oraz nałożone na Rosję sankcje gospodarcze skłoniły duże międzynarodowe koncerny do wycofywania się z rosyjskiego rynku. Jednym z gigantów, którzy nie chcą już robić interesów w kraju Putina, jest Coca-Cola.

W rosyjskich rozlewniach koncernu kończą się zapasy. Coca-Cola zapowiedziała, że nie zostaną one uzupełnione. Gdy ich brak doprowadzi do zatrzymania produkcji, będzie to koniec obecności amerykańskiego przedsiębiorstwa w Rosji, a także symboliczny koniec pewnej epoki.

Koniec Coca-Coli w Rosji. Zapasy bliskie wyczerpania

Coca-Cola i McDonald's stały się światowymi symbolami amerykańskiego stylu życia, kojarząc się także z wolnością. Pojawienie się ich na rynku wiąże się zazwyczaj z otwarciem danego kraju na świat. Obie korporacje nie będą już oferować Rosjanom swoich produktów.

Agencja Reutera przekazała informacje, że po wyczerpaniu zapasów w rosyjskich fabrykach Coca-Cola całkowicie wycofa się z rosyjskiego rynku. Nie będzie tam już ani produkować, ani sprzedawać swoich napojów.

Coca-Cola i inne napoje wchodzące w portfolio koncernu były produkowane w 10 zakładach na terenie Rosji. Przed zamknięciem mają wykorzystać do końca zgromadzone wcześniej zapasy. Z tego powodu, mimo że korporacja zapowiedziała opuszczenie Rosji jeszcze w marcu, produkty koncernu można cały czas kupić w sklepach.

Amerykańskie przedsiębiorstwo przekazało agencji Reutera, że zapasy należały do zarejestrowanej w Szwajcarii spółki Coca-Cola Hellenic Botteling Company. Jest ona powiązana z centralą, ale działa niezależnie.

Tłumaczenia Coca-Coli pojawiły się w odniesieniu do zarzutów, że produkty koncernu – mimo marcowych zapowiedzi – wciąż można kupić w Rosji. Rosjanie przygotowują się na utratę znanych zachodnich marek, przygotowując własne podróbki. Uruchomili już własną sieć fast foodów, mającą zastąpić McDonald’s.

RadioZET.pl/Business Insider Polska