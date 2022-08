Ostatnie tygodnie w energetyce minęły pod znakiem serii wyłączeń bloków elektrowni węglowych. Ostatnie takie działanie dotyczyło nowego bloku w Jaworznie. Jak czytamy w Business Insider, każda awaria może zachwiać bezpieczeństwem dostaw prądu. Czy może go zabraknąć?

Prąd stanie się dobrem deficytowym? W ostatnim czasie doszło do serii wyłączeń bloków elektrowni węglowych. Najpierw wyłączenie bloków elektrowni Połaniec, Opole, Kozienice i Turów, a ostatnio odstawienie bloku w Jaworznie. „Problemów z tak dużym blokiem nie należy jednak bagatelizować” – podał Business Insider.

Elektrownia w Jaworznie z problemami. Czy prądu może zabraknąć?

W poniedziałek media obiegła wiadomość o awarii bloku w Jaworznie, skutkującej przerwą w produkcji prądu. Przyczyną – według Onetu – miało być uszkodzenie odżużlacza. Sprawy nie ułatwiają problemy z dostępnością węgla i fala upałów, przez którą zużycie prądu jest na wyższym poziomie. Business Insider przypomniał, że blok w Jaworznie o mocy 910 MW miał być filarem bezpieczeństwa energetycznego Polski. Czy obawy dotyczące blackoutu są uzasadnione?

„Obecne problemy z dostępnością węgla mogą przeciągnąć się na kolejne miesiące. Koncerny energetyczne zapewniają co prawda, że mają zakontraktowane paliwo na zimę, ale i tak w nieoficjalnych rozmowach przyznają, że martwią się o to, czy surowiec ten faktycznie trafi do ich elektrowni na czas” – napisał Business Insider.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne w lipcowym komunikacie zaznaczyły, że elektrownie regularnie zgłaszają postoje bloków z uwagi na niskie zapasy węgla. Wyłączenia poszczególnych bloków argumentują potrzebą gromadzenia zapasów na zimę. „Sektor wytwarzania i jego otoczenie mobilizują się w celu niezwłocznej odbudowy zapasów, aby wyeliminować ryzyko braku węgla w okresie, gdy zapotrzebowanie na moc i energię elektryczną jest najwyższe" – zapewniono w komunikacie.

RadioZET.pl/Business Insider