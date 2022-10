Wynagrodzenia w górę. GUS podał oficjalne dane

Pensje w górę. GUS podał, że przeciętna płaca brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2022 r. wyniosła 6.687,81 zł, co oznacza wzrost o 14,5 proc. rdr. Wynagrodzenie we wrześniu mdm wzrosło o 1,6 proc. Zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 2,3 proc.

Wynagrodzenia w górę. Nowe dane GUS

Polski Instytut Ekonomiczny wskazał, że siłą napędową wzrostu pensji są górnicy. To właśnie tam pensje rosły najszybciej za sprawą jednorazowych nagród. W kolejnych miesiącach GUS może wskazać na niższe wynagrodzenia.

Ekonomiści wskazali ponadto, że pensje rosną wolnej niż inflacja, przez co nasze pensje tracą na wartości. „Siły nabywcza konsumentów maleje. We wrześniu wynagrodzeń 3 raz z rzędu rosły wolniej niż inflacja. Sytuacja ta utrzyma się przynajmniej przez pół roku. Niższy wzrost wynagrodzeń zmniejszy tempo wzrostu cen w usługach” – czytamy w komentarzu PIE.

RadioZET.pl