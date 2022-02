Praca w Walentynki się opłaca. Kto zarobi najwięcej?

Praca w Walentynki może być dużo bardziej opłacalna niż w inne dni lutego. Okazuje się, że podczas święta zakochanych stawki pracowników idą w górę. Sklepy prześcigają się w promocjach. Biedronka przygotowała specjalną ofertę walentynkową, w której oferuje perfumy, słodycze i kosmetyki za darmo.

Walentynki to dobry pretekst do sprzedaży usług specjalnych. Już kilka lat temu furorę robił pomysł na „wynajęcie bukietu”. Kwiaciarnia wypożyczała okazały bukiet czerwonych róż na 10 minut, aby instagramerki mogły zrobić sobie z nim zdjęcie i zamieścić w mediach społecznościowych.

Zarobki za pracę w Walentynki 2022

Wiele par wybiera się w Walentynki na romantyczną kolację. Przed 14 lutego restauratorzy szczególnie dbają o pewność, że pracownicy będą obecni w lokalu. Zachęcają ich atrakcyjnymi stawkami lub zatrudniają dodatkowe ręce do pracy. W tym dniu pomoc kuchenna zarobi średnio od 14 do 18,50 zł netto za godzinę. Kelnerzy mogą liczyć na kwoty od 15 do 19 zł pensji podstawowej, do której dojdą napiwki.

Z analizy Personnel Service wynika, że jedną z najbardziej opłacalnych prac sezonowych w połowie lutego jest sprzedaż kwiatów oraz ich dowożenie pod wskazany adres. Pracownicy sprzedający kwiaty zarabiają 14 lutego od 17 do 50 zł netto za godzinę, a kurierzy między 17 a 65 zł.

Walentynki, przez dużą komercjalizację tego święta, w naturalny sposób generują zwiększony popyt na określone produkty i usługi. To znowu przekłada się na rynek pracy, który w tym okresie jest mocno rozgrzany. Chodzi zwłaszcza o pracę w kwiaciarniach, restauracjach, salonach kosmetycznych czy firmach kurierskich Krzysztof Inglot, ekspert ds. rynku pracy, Personnel Service S.A.

Zwiększonym zainteresowaniem klientów z powodu Walentynek cieszy się branża kosmetyczna. W tym okresie korzystają salony kosmetyczne, fryzjerskie i SPA. Fryzjerzy i makijażyści 14 lutego zarabiają od 25 zł za godzinę w mniejszych miejscowościach do nawet 150 zł netto w większych miastach.

W salonach masażu oraz SPA stawki dla pracowników wahają się między 20 a 100 zł za godzinę. W połowie lutego zainteresowanie usługami jest tak duże, że warto rezerwować wizytę z wyprzedzeniem.

RadioZET.pl/PAP/Personnel Service