Wyższa pensja zamiast zwrotu podatku? MF: wnioski od 1 stycznia 2023

Polski Ład, a także jego znowelizowana wersja sprawiły, że najmniej zarabiający w praktyce nie zapłacą podatku. By pracodawca nie zmniejszał pensji o zaliczki na PIT, trzeba będzie złożyć wniosek.

Polski Ład po lipcowej reformie zmniejszył PIT z 17 do 12 proc. Najmniej zarabiający z uwagi na kwotę wolną od podatku równą 30 tys. zł, w praktyce w ogóle nie zapłacą podatku, ale też nie odliczą składki zdrowotnej w rocznym rozliczeniu. Resort finansów przypomniał, że od stycznia pracownicy będą mogli wnioskować o niepobieranie zaliczek na PIT, co zwiększy ich pensje.

Wniosek o niepobieranie zaliczek na PIT od 1 stycznia 2023

Od 1 stycznia 2023 r. pracujący np. na umowach o pracę będą mogli złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek na PIT – poinformowało Ministerstwo Finansów w poniedziałkowym komunikacie.



„Zmiana, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. została wprowadzona z myślą o podatnikach, których dochody w danym roku nie przekroczą 30 000 zł. Są to m.in. osoby podejmujące prace dorywcze, a także ci, którzy rozpoczęli pracę pod koniec roku kalendarzowego. Podatnicy ci będą mogli od stycznia 2023 r. złożyć każdemu płatnikowi, w tym pracodawcy, wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym” – poinformowało Ministerstwo Finansów.

Nie trzeba zatem czekać do kwietnia kolejnego roku na zwrot podatku. Najmniej zarabiający mogą otrzymywać wyższą pensję z miesiąca na miesiąc i na bieżąco korzystać z kwoty wolnej od podatku.

Wniosek o niepobieranie zaliczek można będzie go złożyć na piśmie albo w inny sposób, np. poprzez elektroniczny system kadrowo-płacowy. Taki wniosek nie jest jednorazowy. Pracownik, który rocznie zarabia do 30 tys. zł, powinien składać go za dany rok podatkowy.

RadioZET.pl/PAP/MF