Wyższe emerytury? Nie każdy senior może wystąpić o ponowne przeliczenie świadczenia

ZUS od 1 kwietnia 2022 roku korzysta z nowych tablic GUS, z których wynika, że prognozowane dalsze trwanie życia skraca się. Z danych wynika, że w ubiegłym roku zanotowano 519 tys. zgonów, czyli o 33 tys. więcej niż w 2020 r., i o 111 tys. więcej niż w 2019 r. W rezultacie po raz drugi z rzędu nastąpił spadek średniego dalszego trwania życia we wszystkich przedziałach wiekowych.

Jak ta informacja wpływa na wysokość świadczeń wypłacanych przez ZUS? Zakład dzieli kwotę zgromadzonych składek przez przeciętne dalsze trwanie życia wyrażone w miesiącach. - Im większy licznik oraz mniejszy mianownik tego matematycznego działania, tym jego wynik, czyli wysokość emerytury, będzie wyższy – wyjaśniła prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Wyższa emerytura. Kto może ubiegać się o ponowne przeliczenie świadczenia?

Publikacja nowych tablic GUS oznacza możliwość ubiegania się o ponowne przeliczenie świadczeń na podstawie zaktualizowanych danych dot. dalszego trwania życia. Przeliczenie jest możliwe tylko w sytuacjach określonych w przepisach – przypomina ZUS.

- Najnowsze tablice pozwalają obliczyć emeryturę osoby w wieku 60 lat o 3,7 proc. wyższą, a osoby w wieku 65 lat – o 4,1 proc. wyższą niż według poprzednich tablic – wyjaśnia prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Z wnioskiem o przeliczenie emerytury może wystąpić np. emeryt, który po przyznaniu świadczenia pracował i odprowadzał składki emerytalne. Wtedy raz na rok lub po ustaniu zatrudnienia ZUS doliczy mu składki emerytalne do świadczenia. O przeliczenie emerytury nie powinni natomiast występować emeryci, którzy nie prowadzą działalności zarobkowej i nie opłacają składek.

Z nowych tablic skorzystają natomiast m.in. osoby, które spełnią warunki do uzyskania emerytury (w szczególności osiągną wiek emerytalny) między kwietniem 2022 r. a marcem 2023 r.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2022 roku kwota od podatku wzrosła do 30 tys. zł, dzięki czemu emeryci ze świadczeniem do 2,5 tys. zł brutto nie płacą podatku. Ponadto 1 marca waloryzacja świadczeń zwiększyła minimalną wypłatę do kwoty 1338,44 zł brutto. W kwietniu ruszyła z kolei wypłata trzynastek, które już trafiły do prawie miliona emerytów.

