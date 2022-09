Wyższe stawki VAT od 2023 roku. Sejm przegłosował ustawę

Mimo spełnienia formalnych warunków wpisanych do ustawy w 2023 roku nie będzie powrotu do niższych stawek VAT, wynoszących 7 procent i 22 procent. Sejm uchwalił nowelizację utrzymującą VAT na poziomie 8 procent i 23 procent na kolejny rok.

VAT w Polsce z powodu kryzysu został podniesiony tymczasowo na trzy lata w 2011 roku. Od tego czasu minęła już ponad dekada, a podwyższone stawki są utrzymywane przez kolejne rządy. VAT co prawda zgodnie z zapisami w ustawie powinien w 2023 roku zostać automatycznie przywrócony do podstawowych stawek, rząd znalazł jednak sposób, żeby odłożyć „nieuchronne” – przygotował nowelizację zmieniającą zasady systemu fiskalnego.

Ekonomiści zauważyli, że stawki podatku VAT powinny zostać obniżone, gdyż z raportów Ministerstwa Finansów wynikało, że wszystkie warunki decydujące wpisane w automatyzm przepisów zostały teoretycznie spełnione. Przyznali jednak, że to raczej skutek twórczej księgowości i ukrycia dużej części wydatków państwa poza budżetem, niż faktycznego uzdrowienia finansów publicznych. Mówili także, że zmiana prawa będzie cichym przyznaniem im racji przez rząd.

Sejm utrzymał podwyższony VAT. 23 procent kolejny rok dłużej

Trzyletnie podwyższenie stawek VAT o jeden punkt procentowy trwa już 11 lat i nic nie wskazuje na to, że w najbliższej przyszłości możliwy będzie powrót do oryginalnych wartości. Do warunków, których spełnienie umożliwiłoby obcięcie VAT o 1 punkt procentowy wpisano bowiem zastrzeżenie o poziomie wydatków na obronność.

VAT wynosić ma 23 procent i 8 procent w każdym roku, w którym wydatki na obronność mają wynieść co najmniej 3 procent PKB. Polska z powodu wojny w Ukrainie zapowiedziała gigantyczne zakupy sprzętu, za który płacić będziemy przez najbliższą dekadę. Tyle też lat trzeba będzie zapewne dodać do początkowych 3, na jakie podwyższono VAT.

Zapis oddalający możliwość przywrócenia niższych stawek VAT został przemycony w nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozwiązanie zostało poparte przez 300 posłów, 4 było przeciw, 144 wstrzymało się od głosu.

„Od 2023 spełnione są warunki zapisane w ustawie o VAT, aby wrócić do stawki 22 procent. To jest automat. Formalnie czytając zapisy ustawy od 2023 mamy VAT 22 procent. Pytanie, czy rząd podniesie VAT do 23 procent. Albo rząd kłamie, że sytuacja finansów publicznych jest dobra, albo od 2023 mamy VAT 22 procent” – zauważył Sławomir Dudek, główny ekonomista FOR.

- Dopóki wydatki na obronność będą przekraczać 3 procent PKB, stawki VAT powinny pozostać na poziomie 8 i 23 procent – zapowiedział wiceminister finansów Artur Soboń.

RadioZET.pl/Business Insider Polska