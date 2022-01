Wzrost rat kredytowych o 100 proc. Kredyty drożeją szybciej od prognoz

Kredytobiorcy powinni przygotować się na wzrost wysokości spłacanych rat. WIBOR 6M wynosi obecnie ok. 2,8 proc., a rynkowi eksperci ostrzegają, że sporo wzrośnie. W praktyce oznacza to, że kredyty podrożeją miesięcznie średnio od kilkuset do 1 tysiąca złotych.

Kredyty będą droższe. Raty w ciągu sześciu miesięcy mogą wzrosnąć nawet o 100 proc. Prezes NBP Adam Glapiński zapowiedział w rozmowie z Bloombergiem, że stopy procentowe mogą być wyższe nawet niż oczekiwania rynkowe. Już na początku stycznia 2022 roku publikowaliśmy kalkulator, który pozwoli obliczyć o ile wzrosną raty poszczególnych zobowiązań.

Stopy procentowe wzrosły po raz czwarty od początku pandemii, co boleśnie odczuli kredytobiorcy ze zmiennym oprocentowaniem. A to nie koniec wydatków: zgodnie z prognozami raty będą jeszcze wyższe. Bankowcy uważają, że kolejne podwyżki sprawią, iż główna stopa procentowa sięgnie 4 proc., co odbije się na wysokości rat kredytowych.

Wzrost rat kredytowych o 100 proc.

Rada Polityki Pieniężnej w ostatnim czasie kilkukrotnie podnosiła stopy procentowe. Eksperci rynkowi uprzedzają, że to może być dopiero początek i ostrzegają przed „podwojeniem rat”.

Co te zapowiedzi oznaczają w praktyce? Jeżeli kredytobiorca ma zobowiązanie finansowe na kwotę 200 tysięcy zł to rata kredytu może wzrosnąć z obecnej 867 zł nawet do 1544 zł, jeśli WIBOR osiągnie wysokość 5-6 proc. Z kolei osoba zadłużona na pół miliona złotych powinna liczyć się z podniesieniem raty kredytu z 2168 zł nawet do 3859 zł.

O stratach klientów banków poinformował w połowie stycznia 2022 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który apeluje o sprawdzanie orientacyjnych wzrostów rat kredytowych. Można to zrobić, wykorzystując kalkulator zmiany oprocentowania kredytu hipotecznego na stronie finanse.uokik.gov.pl.

RadioZET.pl/Bloomberg