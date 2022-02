Z Polskiego Ładu wyparował absurd. „Spełniliśmy postulat przedsiębiorców”

Przedsiębiorcy mogą lekko odetchnąć – Polski Ład sięgnie im głębiej do kieszeni, ale nie puści od razu z torbami. Zmienił się sposób wyliczania składki zdrowotnej, dzięki czemu nie trzeba będzie już jej płacić od wartości produktów i towarów zakupionych w 2021 roku.

Polski Ład mocno dał się we znaki przedsiębiorcom. Z powodu zawiłości i błędów wprowadzonych zarówno przez pierwotną ustawę, jak i przez uchwalane na szybko poprawki, konieczne było prowadzenie poczwórnej księgowości. Dwa razy trzeba liczyć wynagrodzenia pracowników, według Polskiego Ładu i poprzedniego systemu, żeby wypłacić te, które wyjdą wyższe.

Prawdziwy problem sprawiło jednak przedsiębiorcom uniemożliwienie uwzględnienia kosztów zakupu produktów nabytych w 2021 roku przy obliczaniu należnej składki zdrowotnej w 2022 roku. Nie tylko wymusiło to dwukrotne liczenie zysków i strat według odmiennych reguł, lecz także stanowiło ogromne zagrożenie dla płynności finansowej. Składkę należało bowiem obliczać według przychodów ze sprzedaży, a nie od zysków. Danina w wielu przypadkach mogła być więc wyższa, niż faktyczny dochód. Wiceminister finansów Artur Soboń ogłosił przedsiębiorcom dobrą nowinę: absurd został usunięty z Polskiego Ładu.

Polski Ład poprawiony. Składka zdrowotna od dochodu, a nie przychodu

Place zapełnione samochodami, ale handlarze odsyłali potencjalnych klientów z kwitkiem – taki efekt przyniósł zapis uniemożliwiający uwzględnienie różnic remanentowych w obliczaniu składki zdrowotnej. W rezultacie nową daninę trzeba było wyliczać od wartości sprzedanego auta, a nie od zysku z transakcji. Do interesu trzeba byłoby więc dopłacać.

Artur Soboń, który w Ministerstwie Finansów otrzymał misję naprawy Polskiego Ładu, poinformował o usunięciu kosztownego dla przedsiębiorców błędu z systemu. Zmiana została przyjęta przez Sejm 9 lutego 2022 i ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu.

- Dochód do składki zdrowotnej będzie zbieżny z dochodem opodatkowanym PIT – zadeklarował Soboń. Przy ustalaniu dochodu dla celów składki zdrowotnej będą uwzględniane różnice remanentowe. Ponadto, dochód do obliczenia składki ma nie być powiększany o odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2022.

RadioZET.pl/PAP