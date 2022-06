ZUS: bon turystyczny dla większej liczby osób. Niespodzianka dla rodziców

Z bonu turystycznego mogą skorzystać rodzice, którzy mieli prawo do pobierania 500 plus między 19 lipca 2020 a 31 grudnia 2021. Z dofinansowania może także skorzystać część rodziców, którzy wniosek o przyznanie świadczenia złożyli już w 2022 roku. Przypomniał o tym rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Bon turystyczny jest ważny do 30 września 2022 roku. Rodzice, którzy chcieliby skorzystać z dofinansowania 500 zł do wyjazdu z dzieckiem, muszą zapłacić za wakacje przed tym terminem. Przez dwa lata z takiej możliwości skorzystano 3,4 mln razy, co wyczerpało połowę puli dostępnych bonów. Na skonsumowanie drugiej połowy został więc tylko kwartał.

ZUS poinformował, że liczba osób uprawnionych do otrzymania dofinansowania wakacyjnego wyjazdu może się jeszcze powiększyć. - Rodzice mogą skorzystać z bonu turystycznego nawet, jeśli złożyli wniosek o 500 plus po 31 grudnia 2021 roku. Dotyczy to dzieci urodzonych w ostatnich miesiącach ubiegłego roku, czyli od października do grudnia - wyjaśnił Paweł Żebrowski.

Bon turystyczny dla większej liczby rodziców. ZUS podał warunek

Bon turystyczny to jednorazowe świadczenie w wysokości 500 zł na jedno dziecko, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością 1000 zł.

Rzecznik ZUS zwrócił uwagę, że niektórzy rodzice mogą skorzystać z bonu turystycznego nawet, jeśli złożyli wniosek o świadczenie wychowawcze po 31 grudnia 2021 roku.

- Zgodnie z przepisami rodzice mają trzy miesiące na złożenie wniosku o 500 plus, licząc od dnia urodzenia dziecka. Oznacza to, że opiekunowie, którzy złożyli taki wniosek na początku 2022 roku, na dziecko urodzone w 2021 roku, także mogą liczyć na bon. Dla przykładu: pani Maria urodziła dziecko w listopadzie i wystąpiła o 500 plus do ZUS w styczniu 2022 roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał to świadczenie od listopada i tym samym mama może skorzystać także z bonu turystycznego - wyjaśnił Żebrowski.

Rodzice uprawnieni do świadczenia, którzy do tej pory nie aktywowali przysługujących im bonów, wciąż mogą to zrobić i skorzystać z Polskiego Bonu Turystycznego jeszcze do 30 września tego roku.

Bon może posłużyć do zapłacenia na przykład za pobyt w hotelu, pensjonacie czy w gospodarstwie agroturystycznym. Opłacą nim także jednodniową wycieczkę bez noclegu, o ile obejmuje ona dwie usługi np. transport i zwiedzanie lub zorganizowany wypoczynek, np. wyjazd dziecka na kolonię, obóz czy zieloną szkołę.

RadioZET.pl/ZUS/PAP