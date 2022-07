ZUS podał daty wypłat 14. emerytury. Są niespodzianki

14. emerytura będzie wypłacana 25 sierpnia, 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września – poinformował ZUS. Część beneficjentów na pieniądze będzie jednak musiała poczekać do października.

14. emerytura miała być według rządu świadczeniem jednorazowym. Galopująca inflacja i dotkliwa dla osób pobierających niskie świadczenia drożyzna skłoniły jednak PiS do ponownego wdrożenia rozwiązania. Z najnowszych deklaracji Jarosława Kaczyńskiego wynika, że „czternastka” ma już zostać na stałe.

Dodatkowe pieniądze zaczną trafiać do seniorów pod koniec sierpnia, wypłaty mają zakończyć się 20 września. Część beneficjentów na pieniądze będzie musiała poczekać jednak do października – dotyczy to osób, które pobierają świadczenia rolnicze rzadziej, niż raz na miesiąc.

14. emerytura coraz bliżej. ZUS podał szczegóły wypłat

Prawo do otrzymania świadczenia będzie badane na 24 sierpnia, czyli dzień poprzedzający pierwsze wypłaty. Czternastka będzie zwolniona z podatku dochodowego. Świadczenie na rękę wyniesie 1217,98 zł.

- Świadczenie w pełnej wysokości otrzyma ok. 7,7 mln osób. W przypadku osób ze świadczeniem między 2900 zł a 4188,44 zł czternastka będzie zmniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Minimalna wysokość czternastki wyniesie 50 zł - wyjaśniła prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

W ZUS terminy wypłaty tego świadczenia to: 25 sierpnia, 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września. Natomiast w systemie mundurowym oraz w przypadku osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne z ZUS – wypłata nastąpi we wrześniu. Z kolei osoby pobierające świadczenia rolnicze rzadziej, niż raz na miesiąc – otrzymają „czternastkę” w październiku.

14. emerytura będzie wolna od potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie wliczać się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy świadczenia dla niesamodzielnych.

Rząd szacuje, że w tym roku na „czternastkę” może zostać przeznaczone nawet około 11,4 mld zł, w tym 9,5 mld zł dla świadczeniobiorców ZUS. Świadczenie zostanie wypłacone z urzędu, nie trzeba składać o niego żadnych wniosków.

RadioZET.pl/PAP