ZUS szybciej zawiesi wypłatę emerytur. Zmiany od 1 września

Emeryci mogą jednocześnie pracować i pobierać świadczenie z ZUS. W przypadku wcześniejszych emerytów ważne są wówczas tzw. limity dorabiania do emerytury. Ich przekroczenie może skończyć się zawieszeniem wypłat przez ZUS.

Emerytury z ZUS będą szybciej zawieszane lub obniżane – przypomina „Fakt”, w którym czytamy o nowych, niższych limitach dorabiania do emerytury. Wyjaśniamy, ile można zarobić, by ZUS nie zmniejszył świadczenia.

Limity dorabiania do emerytury od 1 września 2022

Emerytury w niektórych przypadkach mogą być pomniejszone lub całkowicie zawieszone jeśli seniorzy pobierający świadczenie są aktywni zawodowo i zarabiają więcej niż odgórnie ustalony limit. Takie limity obowiązują osoby będące na wcześniejszej emeryturze czy rencie. ZUS co kwartał aktualizuje kwoty stanowiące limit dorabiania do świadczeń. Te zależne są od wysokości przeciętnej pensji w gospodarce: im wyższa średnia płaca, tym więcej mogą dorobić do emerytury.

"Najbliższa zmiana będzie obowiązywać od 1 września – ZUS właśnie o nich poinformował. I niestety, nie będzie korzystna dla dorabiających emerytów i rencistów. Limity zostaną obniżone” – czytamy w dzienniku.

Jak przypomniano, zgodnie z obowiązującymi przepisami, emerytury pomniejszane są w przypadku, gdy dochód przekracza 4364,70 zł brutto miesięcznie. Gdy dodatkowy zarobek jest większy niż 8105,80 zł miesięcznie – urząd zawiesza wypłatę świadczeń.

„Od 1 września ZUS zmniejszy wypłatę wcześniejszej emerytury lub renty, jeśli dochody wyniosą 4309,40 zł brutto miesięcznie, a zawiesi wypłatę przy 8003,20 zł. Takie obniżone limity obowiązywać będą we wrześniu, październiku i listopadzie" - napisał "Fakt".

