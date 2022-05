ZUS: ważny termin dla świadczenia żłobkowego. Można stracić 2000 zł

Rodzice, którzy chcą otrzymać świadczenie żłobkowe z wyrównaniem od stycznia muszą złożyć wniosek najpóźniej do 31 maja – alarmuje ZUS. Po tej dacie 400 zł dofinansowania pobytu dziecka w placówce opiekuńczej będzie przyznawane tylko na bieżące miesiące.

500 plus w 2022 roku zostało w praktyce zwiększone dla części rodziców do 900 plus. Równolegle do wypłacanego od 2016 roku świadczenia na dzieci można bowiem otrzymać jeszcze 400 zł wsparcia na pobyt dziecka w żłobku lub placówce opiekuńczej.

Pieniądze przysługują od 1 stycznia 2022 roku, ale tylko pod warunkiem wypełnienia wniosku przed końcem maja. Dokumenty przedłożone do ZUS w czerwcu i później będą uprawniać tylko do otrzymania pieniędzy od chwili zatwierdzenia wniosku. Jak łatwo wyliczyć, oznacza to utratę dopłat w łącznej wysokości 2000 zł.

Ostatnia szansa na 400 plus z wyrównaniem. Może przepaść 2000 zł

ZUS poinformował, że w ramach świadczenia żłobkowego przekazał już łącznie ponad 86 mln zł. Liczba dzieci, na które przyznano do tej pory dofinansowanie, przekroczyła 65 000.

- Aby skorzystać z dofinansowania, dziecko musi uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Na podstawie tego rejestru ZUS weryfikuje zebrane dane dotyczące dziecka i przelewa środki placówkom - przypomniała prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Środki nie trafiają bezpośrednio do rodziców, lecz przekazywane są placówkom, które opiekują się dziećmi, zmniejszając miesięczne koszta maksymalnie 400 zł. Żłobkowe może zostać wypłacone z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 roku – oznacza to, że od początku roku do końca maja rodzice musieliby zapłacić za opiekę o 2000 zł mniej.

- Warunkiem jest zgłoszenie wniosku do ZUS do końca maja 2022. Wówczas ZUS przekaże dofinansowanie placówce za miesiące przypadające po 31 grudnia 2021, w których dziecko chodziło do danego żłobka – poinformowała Uścińska.

Po 31 maja można ubiegać się o dofinansowanie żłobkowe jedynie na bieżąco. W praktyce oznacza to przyznanie dofinansowania od miesiąca złożenia wniosku do ZUS. Jeśli jednak wniosek zostanie złożony w ciągu 2 miesięcy od rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do żłobka, w takiej sytuacji dofinansowanie zostanie przyznane od miesiąca, w którym dziecko rozpoczęło pobyt w placówce.

Dofinansowanie przysługuje na dziecko, na które rodzic nie otrzymuje rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO). Mogą z niego skorzystać na przykład rodzice na pierwsze dziecko albo na kolejne dziecko, w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca życia i po ukończeniu 35. miesiąca życia dziecka - za okresy uczęszczania do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna.

Dofinansowanie dotyczy opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub innej placówce. Do opłaty nie wlicza się kosztów wyżywienia dziecka w placówce. Co miesiąc ZUS wypłaci więc kwotę faktycznej opłaty za pobyt dziecka w placówce w danym miesiącu wprowadzoną w rejestrze żłobków przez pracownika placówki, nie więcej jednak niż ustawowy limit 400 zł.

RadioZET.pl/ZUS