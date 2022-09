ZUS wypłaci nowe świadczenie. Do wzięcia 3010 zł

Katastrofa ekologiczna na Odrze sprawiła, że wiele firm z dnia na dzień odnotowało spadek przychodów i zostało pozbawionych możliwości prowadzenia biznesu. Rząd zareagował podpisaną przez Andrzeja Dudę ustawą o wsparciu przedsiębiorców. Oto szczegóły planu wsparcia dla firm.

ZUS wypłaci po 3010 zł na pracownika

Przedsiębiorcy otrzymają wsparcie w związku z katastrofą ekologiczną na Odrze. 3010 zł na pracownika to świadczenie, które będzie przysługiwało firmom po spełnieniu odgórnie określonych kryteriów. Liczyć się będzie poziom spadku przychodów, miejsce prowadzenia biznesu i kod PKD.

Spadek przychodów uprawniający do skorzystania z nowego świadczenia to 50 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w lipcu 2022 r. albo czerwcu 2022 r., albo sierpniu 2021 r.

Miejsce prowadzenia biznesu to kolejne kryterium. Możliwość otrzymania wsparcia mają płatnicy, którzy prowadzili działalność w powiatach, przez które przepływa Odra lub w jej pobliżu, tj. w powiatach: głogowski, górowski, legnicki, Legnica (miasto na prawach powiatu), lubiński, oławski, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, Wrocław (miasto na prawach powiatu), gorzowski, Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu), krośnieński, nowosolski, słubicki, sulęciński, wschowski, zielonogórski, Zielona Góra (miasto na prawach powiatu), brzeski, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, opolski, Opole (miasto na prawach powiatu), raciborski, wodzisławski, goleniowski, gryfiński, kamieński, myśliborski, policki, sławieński, Szczecin (miasto na prawach powiatu), Świnoujście (miasto na prawach powiatu).

PKD uprawniające do skorzystania z tego wsparcia również nie pozostaje bez znaczenia. O pomoc będą mogli ubiegać się płatnicy składek z branż najbardziej dotkniętych sytuacją ekologiczną na Odrze. Mowa m.in. o rybołówstwie, sektorze gastronomicznym, hotelarstwie czy firmami związanymi ze sportem. Pełna lista kodów PKD uprawniających do skorzystania ze wsparcia dostępna jest na stronie internetowej ZUS.

Płatnicy składek z określonych branż, którzy osiągnęli niższe o co najmniej 50 proc. przychody w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze, mogą wystąpić o jednorazowe świadczenie w wysokości 3010 zł. Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie – mówi prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Wnioski można składać od 30 września wyłącznie w formie elektronicznej. Można to zrobić na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Informacja o wypłaconej kwocie jednorazowego świadczenia, zestawienie ubezpieczonych, którzy zostali uwzględnieni przy ustalaniu kwoty świadczenia, i zaświadczenie o wysokości udzielonej pomocy publicznej będą zamieszczane na PUE ZUS.

RadioZET.pl/PAP/ZUS