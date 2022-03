ZUS ma dobrą wiadomość dla seniorów. Zaczął wypłacać wyższe emerytury

Emerytury raz do roku podlegają waloryzacji, co ma zapewnić utrzymanie siły nabywczej w obliczu inflacji. Ta w ostatnich miesiącach jest rekordowo wysoka, przez co także i podwyżka jest większa, niż bywała w przeszłości: w 2022 roku wniosła 7 procent.

To niestety może być za mało, żeby warunki życiowe seniorów nie pogorszyły się. Najnowsze prognozy NBP, uwzględniające wojnę w Ukrainie, mówią o inflacji mogącej sięgnąć w bieżącym roku nawet 12,2 procent. Ratunkiem dla emerytów i rencistów ma być 13. i 14. emerytura.

Podwyżka emerytur. ZUS wypłaca już zwaloryzowane świadczenia

- W marcu zwaloryzowane zostały wszystkie świadczenia długoterminowe 8,5 milionów osób pobierających je z ZUS. Chodzi między innymi o emerytury, renty, renty socjalne, zasiłki i świadczenia przedemerytalne - wskazała prof. Uścińska.

Podwyżka wyniosła 7 procent, co oznacza że emerytura minimalna brutto wzrosła z 1250,88 zł do 1338,44 zł. Kwota minimalnej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosła do 1003,83 zł. Świadczenie przedemerytalne wzrosło do 1350,70 zł, dodatek pielęgnacyjny zaś do 256,44 zł.

Po podwyżce emerytur w marcu kolejnym ważnym miesiącem dla seniorów będzie kwiecień: wtedy zostanie wypłacona 13. emerytura. Świadczenie będzie zwolnione z podatku dochodowego: gdyby nie to, kwota netto po naliczeniu Polskiego Ładu byłaby w wielu przypadkach niższa, niż w 2021. Świadczenie zostanie pomniejszone tylko o składkę zdrowotną.

Będziemy ją wypłacać bez potrzeby składania żadnych wniosków w kwietniu, w terminach płatności emerytur i rent. Gertruda Uścińska

Zwiększenie świadczeń brutto o 7 proc. oznacza wzrost wydatków na wypłaty o ok. 14,7 mld zł.

RadioZET.pl/PAP