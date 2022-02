Samozatrudnieni muszą pamiętać, by do poniedziałku 21 lutego 2022 roku opłacić składki na ZUS. Chodzi o jednoosobową działalność gospodarczą i tych płatników, którzy nie posiadają osobowości prawnej - przypomina ZUS.

ZUS w 2022 roku rozliczymy na nowych zasadach za sprawą Polskiego Ładu. Reforma Prawa i Sprawiedliwości zrewolucjonizowała sposób rozliczeń w zależności od formy prowadzonego biznesu.

Terminy na zapłatę ZUS to 5, 15 i 20. dzień miesiąca. Ten ostatni w lutym wypadł w niedzielę, zatem termin przedłużony jest do poniedziałku 21 lutego 2022 roku.

Składki na ZUS w 2022 roku. TERMINY

Jak przekazał Zakład, od 2022 roku zmieniły się terminy opłacania składek i przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Teraz są to 5., 15. i 20. dzień każdego miesiąca. - Nowe terminy dotyczą rozliczania składek za styczeń 2022 r. i kolejne miesiące - mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Do 15. Dnia miesiąca składki muszą wpłynąć od płatników składek posiadających osobowość prawną, czyli m.in. spółek akcyjnych i wieloosobowych spółek z o.o. czy spółdzielni

20. dzień miesiąca to termin dla podmiotów, które nie są osobami prawnymi, czyli m.in. dla osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą czy spółek osobowych.

Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych termin pozostaje bez zmian – to 5. dzień miesiąca.

Rozlicz PIT i przekaż 1 procent Fundacji Radia ZET

Nowe terminy dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, a także na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

To niejedyna zmiana, którą wprowadził Polski Ład. Nieodliczana od podatku składka zdrowotna ma już nową wysokość dla danej formy działalności. Z powodu tych zmian, osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacające składki na własne ubezpieczenia lub za siebie i za osoby z nimi współpracujące będą musiały za okres od stycznia 2022 r. co miesiąc przekazywać dokumenty rozliczeniowe do ZUS.

RadioZET.pl/ZUS