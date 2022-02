Koniec z pobłażliwością dla kierowców, którzy siadają za kółkiem po spożyciu alkoholu. Jeśli okaże się, że prowadzili mając co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi, z miejsca stracą samochód. Nawet, jeśli nie spowodowali żadnego wypadku. A jeśli jechali samochodem pożyczonym – zapłacą jego równowartość.

Alkohol to główna przyczyna wielu wypadków w Polce. Ze statystyk przywołanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości wynika, że w ciągu sześciu miesięcy kierujący pod wpływem spowodowali 684 wypadki. Zginęło w nich 68 osób, a 841 zostało rannych. Tak dalej być nie może – stwierdził resort.

Nowe, zaostrzone przepisy, zakładające przepadek samochodu kierowcy jadącego pod wpływem alkoholu, zostały przyjęte przez rząd we wtorek 9 lutego 2022. Teraz trafią do Sejmu i jeśli poprą je także posłowie – wejdą w życie.

Dwa piwa warte samochód. Pijanym kierowcom zabierane będą auta

Z treści zaakceptowanych przez rząd przepisów wynika, że warunkiem utraty samochodu będzie prowadzenie pojazdu przez kierowcę, który będzie miał co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi. Wystarczy tu sam fakt jazdy – auto przepadnie także wtedy, gdy do wypadku nie dojdzie.

Policja zajmie tymczasowo samochód na okres do siedmiu dni. W tym czasie prokurator ma orzec zabezpieczenie mienia, a sąd postanowić o przepadku pojazdu. W prawie pozostawiono furtkę: jeśli sędzia uzna, że „zachodzi wyjątkowy wypadek uzasadniony szczególnymi okolicznościami”, może odstąpić od wymierzenia kary.

Jeśli ten sam kierowca zostanie złapany na prowadzeniu pod wpływem alkoholu po raz kolejny, to próg konfiskaty samochodu zostanie znacznie obniżony: do 0,5 promila. Tyle średnio wywołuje wypicie dwóch piw.

Samochody będą także rekwirowane nietrzeźwym sprawcom wypadków, o ile będą mieć więcej niż 0,5 promila alkoholu we krwi. Jeśli kierujący nie będzie właścicielem auta lub będzie jego współwłaścicielem, sąd ma orzekać przepadek wartości auta sprzed wypadku.

To niejedyna kara, jaką poniosą nietrzeźwi kierowcy: w świetle nowych przepisów, jeśli spowodują wypadek, zostaną obligatoryjnie pozbawienie wolności. Za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu sądy będą wymierzać minimum 3 lata, a za spowodowanie śmierci minimum 5 lat więzienia.

RadioZET.pl/Bankier.pl