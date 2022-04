Zabraknie kawy na świecie. Ceny surowca drastycznie w górę

Międzynarodowa Organizacja Kawy ICO poinformowała, że szykuje się trudny sezon dla kawoszy. Agencja Reuters przytoczyła słowa instytucji, z których wynika, że w najbliższym sezonie zabraknie kawy na całym świecie. Ograniczony dostęp do surowca przełoży się na wzrost cen.

Kawa stanie się niebawem towarem deficytowym. Eksperci szacują, że do września 2022 roku zabraknie 3,1 mln worków tego surowca. Powodem są mniejsze zbiory ziaren w Brazylii poza sezonem.

Międzynarodowa Organizacja Kawy ICO uprzedza, że na rynku zaczyna brakować kawy. Instytucja wymienia kilka powodów: spowolnienie światowej gospodarki, wzrost kosztów produkcji, niższy wskaźnik konsumpcji, braki kontenerów transportowych oraz pomniejszony import spowodowany wojna na terenie Ukrainy.

Ceny kawy w górę. Powodem brak surowca na świecie

Globalna produkcja kawy w sezonie 2021/2022 osiągnie wynik 167,2 mln worków o pojemności 60 kilogramów. Jeśli porównamy go do poprzedniego sezonu okaże się, że jest on gorszy o 2,1 proc. Sytuacja zaczyna się komplikować, ponieważ aby zaspokoić potrzeby konsumpcyjne w tym okresie potrzeba 170,3 mln worków. Wzrost konsumpcji odnotowano na poziomie 3,3 proc.

Jak obecnie wygląda sytuacja na rynku? Tylko w lutym światowy eksport pochłonął 9,88 mln worków. W analogicznym okresie rok wcześniej było to 10,24 mln worków więcej. Z kolei eksport w okresie od października 2021 do lutego 2022 spadł o 3 proc. w ujęciu rocznym i wyniósł w sumie 47,18 mln worków.

