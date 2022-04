Zakaz handlu już w Sobotę Wielkanocną. Zakupy dopiero we wtorek

Zakaz handlu zacznie przed Wielkanocą obowiązywać już w sobotę – sklepy będą mogły być czynne maksymalnie do godziny 14:00. Otworzą się dopiero we wtorek 19 kwietnia.

Zakaz handlu w niedziele na Wielkanoc obowiązywać będzie w wydłużonej wersji: sklepy będą musiały zamknąć się w sobotę o 14:00. Część sieci handlowych zapowiedziała już, że jej placówki będą czynne nawet krócej.

Przerwa w możliwości zrobienia zakupów potrwa do wtorku 19 kwietnia, a więc dwa i pół dnia. Żeby ułatwić zrobienie odpowiednich zapasów, sklepy największych sieci w czwartek i piątek mają być czynne dłużej.

Sklepy na Wielkanoc 2022. Do której będą otwarte?

Wielki Czwartek i Wielki Piątek to normalne dni handlowe. Sklepy spodziewają się zwiększonego przedświątecznego ruchu, wiele sieci postanowiło więc przedłużyć godziny otwarcia. Część z nich ma być czynna nawet do północy.

Zgodnie z ustawą wprowadzającą zakaz handlu w niedziele i święta, w Wielką Sobotę sklepy będą mogły być otwarte maksymalnie do godz. 14:00. Wiele sieci handlowych zapowiedziało już, że zakupy będzie można zrobić tylko do 13:00, tłumacząc to koniecznością posprzątania obiektów i przygotowania towarów do przechowywania podczas świątecznej przerwy.

Sklepy Aldi, Auchan, Biedronka, Carrefour, Kaufland i Stokrotka zamkną się w Wielką Sobotę właśnie o 13:00. Pół godziny dłużej klientów przyjmować będzie Dino, do 14 zakupy zrobić można będzie w Intermarche. Do tej godziny czynne będą także zapewne Żabki – tu decyzja należy do poszczególnych właścicieli lokali.

Zakaz handlu obowiązywać będzie w Niedzielę Wielkanocną oraz Poniedziałek Wielkanocny. W tym czasie otworzyć będą się mogły tylko małe sklepy osiedlowe, o ile klientów obsługiwać będzie właściciel. Z tego samego wyjątku mogą także skorzystać Żabki, awaryjne zakupy można będzie także zrobić na stacjach benzynowych.

Pierwszym normalnym dniem handlowym po świętach będzie wtorek 19 kwietnia.

RadioZET.pl/Business Insider Polska