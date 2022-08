Produkcja żywności i napojów w Polsce jest zagrożona – ostrzegła Polska Federacja Producentów Żywności Związku Pracodawców. To efekt wstrzymania dostaw przez Grupę Azoty oraz Anwil, spółek kontrolowanych przez rząd. – Potrzebna jest natychmiastowa reakcja – czytamy w apelu PFPŻ ZP do premiera Morawieckiego.

Piwo, napoje, nabiał, sery i mięso w ciągu kilku dni mogą przestać być produkowane w Polce. „Grupa Azoty i Anwil ogłosiły ograniczenie produkcji nawozów azotowych, a w konsekwencji wstrzymanie dostaw substancji nieorganicznych niezbędnych w przemyśle spożywczym, zwłaszcza dwutlenku węgla szeroko stosowanego w branży spożywczej, a także wodorotlenku sodu używanego m.in. do produkcji wyrobów ługowanych, czy związków amonu stosowanych m.in. do produkcji wypieków” – czytamy w oświadczeniu Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców.

PFPŻ ZP zaapelowała do premiera Morawieckiego o natychmiastową interwencję i wznowienie produkcji. Bez dostaw produkcja żywności w Polsce będzie musiała być poważnie ograniczona. Zapasów wystarczy zaledwie na kilka dni, maksymalnie tydzień. O tym czasie zakłady będą musiały wstrzymać działanie.

Produkcja żywności i napojów w Polsce zagrożona. Apel branży do premiera

„Zatrzymanie produkcji nawozów azotowych, a w konsekwencji dostaw surowego dwutlenku węgla przez głównych dostawców spowoduje, że na rynku polskim i europejskim wystąpi niedobór obu finalnych produktów tj. ciekłego dwutlenku węgla i suchego lodu, krytycznych m.in. dla branży napojowej, piwowarskiej, mięsnej oraz mleczarskiej, powodując nawet konieczność wstrzymania produkcji i rozerwanie łańcuchów chłodniczych” – ostrzegła PFPŻ ZW w apelu wystosowanym do premiera Morawieckiego.

Producenci chcą natychmiastowego przywrócenia produkcji przez państwowe spółki, informując że od tego zależy bezpieczeństwo żywnościowe Polaków. Nadchodzące problemy zidentyfikowali przedstawiciele poszczególnych branż przemysłu żywnościowego.

- Zakłady mięsne mają zapasy dwutlenku węgla na pięć lub sześć dni. Później stanie ubój trzody, drobiu, bo nikt nie ma dwutlenku węgla. Jeśli rząd nic z tym nie zrobi, to 80-90 procent uboju wieprzowiny i drobiu może stanąć – zaznaczył Witold Choiński, prezes związku Polskie Mięso.

- Brak gazu uniemożliwi paczkowanie m.in. wyrobów mleczarskich, gdyż odbywa się to w mieszance gazów, gdzie dwutlenek węgla jest ważnym elementem. Dla sektora mleczarskiego oznacza to dramatyczną sytuację – dodała Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka.

- Brak dostępności na rynku niezbędnych do produkcji substancji tj. dwutlenku węgla uniemożliwi utrzymanie ciągłości produkcji wielu przedsiębiorstw z sektora spożywczego, a w konsekwencji ograniczy całkowitą podaż żywności, napojów i wód, co wpłynie na bezpieczeństwo żywnościowe polskiego społeczeństwa – podsumował sytuację Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców.

„Organizacje sektorowe i branżowe apelują do Premiera Mateusza Morawickiego o natychmiastowe wznowienie przez Grupę Azoty S.A., jak i należąca do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A firmę ANWIL S.A. produkcji nawozów sztucznych, dwutlenku węgla, suchego lodu i kwasu azotowego, niezbędnych do utrzymania ciągłości produkcji rolnej oraz przetwórstwa żywności, wód i napojów w Polsce” – napisali przedstawiciele branży w liście do szefa Rady Ministrów.

„Suchy lód jest szeroko wykorzystywany przy produkcji oraz magazynowaniu żywności (schładzanie komponentów spożywczych podczas procesu produkcji, schładzanie mięsa w masarniach oraz w zakładach przeróbczych, szybkie zamrażanie). Braki w produkcji suchego lodu, wpłyną zatem negatywnie na łańcuchy logistyczne produktów mrożonych co z kolei będzie skutkowało brakami towarów w sklepach” – podało Polskie Towarzystwo Gospodarcze.

„Ograniczenie produkcji CO2 uderzy nie tylko w wielkie firmy produkujące napoje gazowane, piwo czy wyroby mleczarskie, lecz także przede wszystkim w małe i średnie przedsiębiorstwa oraz konsumentów i rolników. Potrzebna jest natychmiastowa reakcja rządu i plan działań naprawczych zabezpieczających produkcję CO2” – podkreśliło PTG.

