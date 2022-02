Od początku lutego 2022 roku Polacy złożyli ponad 1,7 mln wniosków o 500 plus. Niektórzy beneficjenci wciąż jednak nie wiedzą, gdzie i kiedy należy złożyć dokumenty. Urzędnicy apelują, by nie składać podwójnych wniosków.

500 plus w 2022 roku przeszło rewolucję. Obsługą tego świadczenia zajął się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie samorządy jak w latach ubiegłych. Co więcej, świadczenie wypłacane jest wyłącznie na konto bankowe po uprzednim złożeniu wniosku tylko drogą elektroniczną.

Choć docelowo to ZUS zajmie się obsługą i wypłatą pieniędzy w ramach 500 plus, to do końca okresu świadczeniowego beneficjenci, którzy już pobierają 500 plus, będą mieli wypłacone pieniądze z urzędów miejskich. Wyjaśniamy, o co chodzi w nowych przepisach.

Zamieszanie z wnioskami o 500 plus. ZUS wyjaśnia przepisy

Od 1 stycznia 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych stopniowo przejmuje obsługę programu 500 plus. Gminy kontynuują jednak wypłaty świadczenia do końca maja 2022 roku, czyli do końca bieżącego okresu świadczeniowego. Jak podaje Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku, rodzice często nie wiedzą, kto i kiedy przyjmuje wnioski o świadczenie.

- Wnioski przyjmowaliśmy już od 1 stycznia, ale dotyczyły one wyłącznie nowourodzonych np. w styczniu dzieci. Na te dzieci wypłacane są środki w ramach tzw. starego okresu świadczeniowego, który kończy się wraz z końcem maja – przypomina Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Z kolei od lutego ZUS przyjmuje wnioski o kontynuację wypłaty świadczenia już na nowy okres rozliczeniowy. Rzeczniczka zaznacza, że gminy będą kontynuowały wypłaty 500 plus do końca okresu, na jaki je przyznały, czyli do końca maja 2022 r.

W tej sytuacji, jeśli środki z programu wypłaca już gmina to nie należy składać drugiego wniosku o wypłatę na ten okres do ZUS. Gmina nadal będzie wypłacać pieniądze aż do 31 maja 2022 r. Iwona Matis-Kowalska

- My widzimy, że w rejestrach ZUS pojawiły się wnioski rodziców, którzy korzystają już z programu i złożyli wniosek na tzw. stary okres świadczeniowy. W sytuacji ZUS odmówi przyznania środków, ponieważ rodzice dostają już 500 plus z gmin i będą je dostawały do końca maja – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Wnioski o 500 plus na nowy okres świadczeniowy. TERMINY

Od 1 lutego rodzice i opiekunowie mogą wnioskować o 500 plus na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

- Oznacza to, że osoby, które pobierają już świadczenie i chcą je otrzymywać przez kolejne miesiące powinny złożyć odpowiedni wniosek – mówi rzecznik ZUS.

Jak podaje ZUS rodzic, który składa wniosek na nowonarodzone dziecko w lutym 2022 r. może złożyć od razu dwa wnioski na dwa okresy świadczeniowe, ten trwający do 31 maja 2022 r. i na okres trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

500 plus. TERMINY WYPŁAT

Jeżeli rodzic złoży wniosek na okres 2022/2023 w terminie do 30 kwietnia 2022 r., to przyznanie świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata za czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca tego roku. W przypadku wniosków złożonych w okresie 1 maja do 31 maja 2022 r., ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca tego roku. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2022 r., ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia tego roku. Jeśli rodzic ubiegający się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2022 r., świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.