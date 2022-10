Sejm za częścią poprawek Senatu do ustawy o maksymalnych cenach energii. Zgodnie z ustawą w rozliczeniach z odbiorcami użyteczności publicznej i firmami będzie stosowana cena maksymalna na poziomie 785 zł za MWh w odniesieniu do zużycia od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023.

Jeśli umowa sprzedaży prądu została zawarta po 23 lutego br., wówczas w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 listopada br. również ma być stosowana cena maksymalna.

Maksymalne ceny energii. Sejm przyjął ustawę

W przypadku gospodarstw domowych cena maksymalna ma być na poziomie 693 zł za MWh. Będzie obowiązywać po przekroczeniu rocznych limitów zużycia: 2 MWh – dla gospodarstw domowych; 2,6 MWh – dla rodzin z osobą z niepełnosprawnością; 3 MWh – dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

W 2023 roku ceny prądu dla gospodarstw domowych będą zamrożone na poziomie z tego roku do limitu zużycia:

2 MWh rocznie dla gospodarstwa domowego,

2,6 MWh dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnością,

3 MWh w przypadku rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.

