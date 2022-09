Zamrożenie cen prądu. Sejm uchwalił ustawę ze zmienionymi limitami

Ceny prądu dla większości gospodarstw domowych w 2023 roku nie wzrosną. Sejm uchwalił ustawę, która przewiduje utrzymanie obowiązywania tegorocznych taryf mimo spodziewanego wysokiego wzrostu cen energii elektrycznej. Premier Morawiecki szacował, że przepisy pozwolą na płacenie nawet 150 zł miesięcznie mniej za rachunki, co przekłada się na kwotę 1800 zł rocznie. Podane pierwotnie limity zużycia, po których obowiązywać mają cenniki uchwalone na 2023 rok, zostały w części przypadków uznane za zbyt niskie. W przyjętych przepisach zostały więc one podniesione dla części odbiorców.

Ustawa przewiduje, że w przyszłym roku ceny prądu będą zamrożone na poziomie z tego roku do limitu zużycia: 2 MWh rocznie dla gospodarstwa domowego, 2,6 MWh dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami i 3 MWh w przypadku rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników. W głosowaniach posłowie odrzucili poprawki opozycji, przewidujące m.in. podniesienie limitów zużycia, do których ceny będą zamrożone, rozszerzenie katalogu uprawnionych do zamrożonych cen o organizacje pozarządowe, czy małe firmy, a także zróżnicowanie limitu ze względu na liczbę członków gospodarstwa domowego.

Sejm przyjął ustawę o zamrożeniu cen energii. Dla większości Polaków rachunki nie wzrosną

Za ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. głosowało 414 posłów, przeciw był jeden, wstrzymało się 26. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Po przekroczeniu wskazanych limitów zużycia, odbiorcy będą rozliczani za każdą kolejną zużytą ilość energii według stawek taryf lub cenników obowiązujących w 2023 r. Z zamrożenia cen wyłączeni będą odbiorcy, wcześniej zawarli rynkowe umowy, gwarantujące im stałą cenę za energię elektryczną w 2023 roku. Z prognoz przedstawionych przez rząd wynikało, że w pierwotnym, niższym limicie zużycia mieścić miało się ponad 65 procent polskich gospodarstw domowych

Zamrożeniu cen energii towarzyszy zamrożenie stawek opłat dystrybucyjnych do wskazanych limitów zużycia. Ustawa przewiduje, że operator systemu dystrybucyjnego dla energii do limitu 2, 2,6 lub 3 MWh stosuje stawki z 2022 r., o ile są niższe od stawek, zatwierdzonych przez regulatora na 2023 r.

Przewiduje też, że jeżeli między 1 października br. a 31 grudnia 2023 r. odbiorca zmniejszy swoje zużycie o co najmniej 10 proc. w porównaniu z okresem 1 października 2021 - 31 grudnia 2022, w 2024 r. sprzedawca ma mu zaoferować upust w wysokości 10 proc. kosztów energii elektrycznej z okresu październik 2022-grudzień 2023.

Spółki energetyczne mają otrzymać rekompensaty za zamrożenie cen prądu i upusty. Źródłem finansowania ma być Fundusz Przeciwdziałania COVID-19; z niego będzie też finansowany dodatek elektryczny. Maksymalny limit wydatków z Funduszu w latach 2023-2025 przewidziano na 26,8 mld zł, w tym na wypłatę w 2023 r. rekompensat 23 mld zł i dodatku elektrycznego 1 mld zł. Pozostałe 2,8 mld zł przewidziano na zrekompensowanie spółkom upustów w latach 2024-2025.

Ustawa przewiduje też wprowadzenie dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych, których główne źródło ogrzewania zasilane jest prądem. Warunkiem koniecznym do jego uzyskania ma być wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana na dwa progi uzależnione od rocznego zużycia energii elektrycznej: 1000 zł w przypadku zużycia prądu w 2022 r. na poziomie do 5 MWh oraz 1500 zł w przypadku zużycia powyżej 5 MWh. Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego będzie można, zgodnie z projektem, składać w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Ma być wypłacony do 31 marca 2023 r.

W ustawie założono też podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej przez urzędy obsługujące organy administracji rządowej i samorządowej. Przewiduje się, że kierownicy jednostek sektora finansów od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. mają zredukować zużycie energii elektrycznej w zajmowanych budynkach, przez urządzenia techniczne itp. o 10 proc. w stosunku do średniej z lat 2018-2019. Natomiast w 2023 r. obowiązywać ma również cel 10 proc. redukcji w stosunku do zużycia z 2022 r. Kto tego obowiązku nie wykona, ma podlegać karze do 20 tys. zł.

RadioZET.pl/PAP