Zasiłek pogrzebowy. Ile wynosi i komu przysługuje?

Zasiłek pogrzebowy w 2021 roku wypłacano częściej niż w pandemicznym 2020 roku. Wszystko za sprawą covidowej, większej umieralności. W 2021 roku zmarło 519 517 osób – wzrost liczby zgonów w stosunku do 2020 r. wyniósł ponad 42 tys. ZUS wypłacił wówczas 438 tys. zasiłków pogrzebowych. Przypominamy, komu i w jakiej wysokości przysługuje to świadczenie.

Zasiłek pogrzebowy 2022. Kwota

Ponad 438 tys. zasiłków pogrzebowych na kwotę prawie 1,75 mld złotych wypłacił ZUS w ubiegłym roku to o 52 tys. więcej niż w 2020 r. – przypomina urząd. Świadczenie wypłacane przez urząd to rekompensata poniesionych w związku z pochówkiem bliskiej osoby kosztów. W dobie rosnącej inflacji zasiłek ten rekompensuje jednak coraz mniejszą część wydatków.

Przypomnijmy, że mowa maksymalnie o 4000 zł, o które może wnioskować nie tylko rodzina zmarłego, lecz każdy, kto udokumentuje poniesione koszty (np. dom opieki społecznej czy pracodawca). Politycy niejednokrotnie zwracali uwagę, że kwota zasiłku odbiega od faktycznych kosztów pogrzebu. Lewica zaproponowała podwyżkę jego kwoty do 7 tys. zł z gwarancją cyklicznej waloryzacji, jednak ostatecznie ustawa przepadła.

Jak wyjaśniła Iwona Kowalska-Matis, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku, w sytuacji, gdy koszty pokryje więcej niż jedna osoba lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty - proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu. Osoby obce, aby otrzymać zasiłek pogrzebowy z ZUS muszą szczegółowo udokumentować poniesione wydatki do wysokości zasiłku.

Zasiłek pogrzebowy. Jakie koszty można odliczyć?

Zakup trumny lub urny, miejsce na cmentarzu, msza żałobna, a może także uroczysty obiad po pogrzebie? ZUS niejednokrotnie odpowiadał już na pytania o koszty, które może pokryć zasiłek. Jak jednak tłumaczy rzeczniczka urzędu, nie ma zamkniętego katalogu wydatków, które obowiązują przy wypłacie pieniędzy z ZUS.

- To jakie koszty należy uznać za koszty pogrzebu, niestety nie określa żadna ustawa. Tak, więc przyjmuje się, że sam pogrzeb to czynności, które trwają od chwili zgonu do pochowania zwłok lub prochów osoby zmarłej – wyjaśniła rzeczniczka.

Wypłata z ZUS przysługuje w przysługuje w razie śmierci osoby ubezpieczonej. Co istotne, prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w czasie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje. W wyjątkowych okolicznościach czas ten liczy się od momentu pogrzebu.

ZUS wymagał będzie od wnioskodawców udokumentowania poniesionych kosztów. Muszą oni także przedstawić w urzędzie akt zgonu i oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu.

RadioZET.pl/ZUS