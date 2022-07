Zasiłek pogrzebowy jednak wyższy? „Nie wystarczy nawet na skromny pogrzeb”

Zasiłek pogrzebowy to świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako rekompensata kosztów poniesionych w związku z pochówkiem bliskiej osoby kosztów. W dobie rosnącej inflacji zasiłek ten rekompensuje jednak coraz mniejszą część wydatków, na co zwracają uwagę politycy. Czy rząd zdecyduje się zwaloryzować to świadczenie?

Zasiłek pogrzebowy do zmiany. Świadczenie będzie wyższe?

Posłowie PiS zwrócili uwagę, że świadczenie to nie było waloryzowane od 1 marca 2011 roku. Wówczas jedna przeciętna płaca wynosiła 3,4 tys. zł, zaś wskaźnik inflacji nie przekraczał 5 proc. Z kolei w czerwcu bieżącego roku ceny w skali roku wzrosły o 15,5 proc., zaś prognozowana roczna inflacja ma wynieść około 14 proc. Zasiłek rzędu 4 tys. złotych jest już z kolei niższy od średniej płacy, która przekracza 6 tys. zł.

„Do dziś mimo znacznego wzrostu wynagrodzeń i cen usług zasiłek jest utrzymywany na niezmienionym poziomie” – czytamy w interpelacji.

Od lat realia społeczno-gospodarcze pokazują, że jest to kwota zdecydowanie niewystarczająca do wyprawienia skromnego pogrzebu. Sytuacja ta niejednokrotnie, zwłaszcza w przypadku osób słabiej uposażonych, skutkuje koniecznością zadłużania się w celu godnego pożegnania bliskiej osoby. Problem ten sygnalizowany jest od lat napisali posłowie

Parlamentarzyści zwrócili się do resortu rodziny i polityki społecznej z pytaniem o szansę na podwyżkę tego zasiłku. Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed w odpowiedzi na interpelację (nr 34335) w sprawie wysokości zasiłku pogrzebowego nie wykluczył podwyżki tego świadczenia.

„Odnosząc się do pytania, czy planowane są działania zmierzające do podwyższenia obowiązującej kwoty zasiłku pogrzebowego informuję, że obecnie w resorcie rodziny i polityki społecznej trwają szczegółowe analizy, dotyczące możliwości zmiany wysokości zasiłku pogrzebowego, tak by jego wysokość uwzględniała z jednej strony ponoszone koszty pogrzebu, z drugiej zaś możliwości finansowe Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i budżetu państwa, zasilającego co roku FUS dotacją uzupełniającą poziom przychodów ze składek do poziomu wydatków na świadczenia z ubezpieczenia społecznego” – czytamy w odpowiedzi.

Niewykluczone zatem, że doczekamy się pierwszej od 2011 roku podwyżki tego świadczenia. Politycy niejednokrotnie zwracali uwagę, że kwota zasiłku odbiega od faktycznych kosztów pogrzebu. Lewica zaproponowała podwyżkę jego kwoty do 7 tys. zł z gwarancją cyklicznej waloryzacji, jednak ostatecznie ustawa przepadła.

RadioZET.pl