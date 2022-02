Emerytura w zawieszeniu. Nowy projekt rządu przyjęty

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych. O świadczenie będzie można starać się jeszcze przed rozwiązaniem stosunku pracy. W takim przypadku prawo do emerytury pomostowej będzie jednak zawieszone.

Wiek emerytalny w Polsce wynosi obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Osoby wykonujące pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, u których „wraz z wiekiem bardzo istotnie zmniejsza się możliwość wykonywania pracy, związana z malejącą wydolnością psychofizyczną”, mogą kończyć aktywność zawodową wcześniej.

Z myślą o nich powstała emerytura pomostowa, czyli świadczenie przysługujące do czasu osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego. W obecnej formie czają się w niej jednak pułapki, które rząd chce rozbroić nowelizacją ustawy i wprowadzeniem zawieszonego prawa do emerytur pomostowych.

Zmiany w emeryturach pomostowych. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy

Osoby chcące skorzystać z emerytury pomostowej stają obecnie w obliczu trudnej decyzji: żeby móc wnioskować o świadczenie, muszą rozwiązać umowę o pracę. Problem polega na tym, że nie wszyscy spełniają kryteria niezbędne do przyznania emerytury pomostowej, co kończy się w niektórych przypadkach pozostaniem bez środków do życia.

Nowelizacja ustawy rozwiązują ten problem wprowadzając możliwość złożenia wniosku o emeryturę pomostową przez osobę, która pracuje. Jeśli spełni ona wszystkie warunki, otrzyma zawieszone prawo do świadczenia. Zostanie ono aktywowane po rozwiązaniu stosunku pracy.

Rząd chce także przyznać większe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Będzie ona mogła przeprowadzać „merytoryczną ocenę procesu kwalifikowania przez pracodawcę wykonywanych u niego prac, jako prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze”.

Zadania PIP zostaną rozszerzone o kontrolę prowadzonego przez pracodawcę wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Ma to zapobiec sytuacjom, w którym poprzez błędne zaklasyfikowanie i brak umieszczenia w ewidencji pracownik nie może zyskać prawa do emerytury pomostowej, mimo że racji świadczonej pracy powinna mu się należeć.

Wprowadzone zostanie także rozwiązanie, dzięki któremu większe przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać wyższe dofinansowanie dla projektów poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy. Zmiany zakładają ujednolicenie wysokości dofinansowania (80 proc. szacowanej kwoty) dla wszystkich przedsiębiorstw – niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników.

RadioZET.pl/PAP