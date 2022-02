Jeff Bezos zapłaci za rozebranie mostu, pod którym nie mieści się jego jacht

Jacht Jeffa Bezosa jest zbyt wysoki, aby mógł przepłynąć do morza przez Rotterdam. Z tego powodu Most De Hef zostanie rozebrany i ponownie złożony, po tym jak statek miliardera przepłynie przez miasto.

Jeff Bezos od lat znajduje się w czołówce listy najbogatszych ludzi świata. W 2021 roku zajął pierwsze miejsce na liście Forbesa z majątkiem oszacowanym na 177 mld dolarów. Ogromnym poruszeniem odbiła się w swoim czasie informacja, że miliarder sprzedaje Amazona i zamierza organizować turystyczne loty w kosmos.

Na tym nie koniec ekstrawaganckich pomysłów Bezosa. Były szef Amazona zażyczył sobie, aby jego luksusowy jacht dotarł do morza. Na drodze stanie mu jednak most w Rotterdamie. Holendrzy go rozbiorą, aby statek najbogatszego człowieka świata mógł przepłynąć przez ich kraj, a później złożą go ponownie.

Holandia rozbierze most dla jachtu Jeffa Bezosa

Serwis DW.com podaje, że jacht Jeffa Bezosa jest olbrzymi, mierzy 40 metrów wysokości i został zbudowany na prywatne zamówienie w stoczni Alblasserdam (niedaleko Rotterdamu) za 430 milionów euro.

Most De Hef stoi na przeszkodzie w przetransportowaniu jachtu do morza. Jeff Bezos ma osobiście opłacić koszt jego rozebrania i ponownego złożenia. Natomiast mieszkańcy Rotterdamu nie patrzą na tę operację optymistycznie. Obawiają się uszkodzenia konstrukcji, a władze miasta tłumaczą, że to jedyna droga, którą statek może zostać przetransportowany.

Ile potrwa akcja rozbioru mostu? Fachowcy szacują, że zajmie to kilka tygodni.

Kilka lat temu most został odrestaurowany i obiecano, że nie będą go więcej dotykać, więc nie wiadomo, dlaczego teraz - tak po prostu, ponieważ jakiś statek chce przepłynąć - musimy go zdemontować. Zawsze istnieje ryzyko, że może zostać uszkodzony Ton Wesselink, przewodniczący Towarzystwa Historycznego w Rotterdamie dla DW.com

Co na to władze miasta? Urzędnicy biura burmistrza Rotterdamu podkreślają, że sama budowa jachtu w ich okolicy dała pracę wielu mieszkańcom.

RadioZET.pl/dw.com