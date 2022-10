Złoty znów słabnie. Kolejny problem dla Polaków

Złoty zaczął znowu słabnąć na rynku walutowym – według ekspertów to reakcja na doniesienia o szykowanym wstrzymaniu wypłat pieniędzy z UE dla Polski. W rezultacie inflacja zapewne wzrośnie jeszcze bardziej.

Inflacja wynosząca 17,2 procent może okazać się tylko przystankiem w drodze do kolejnych rekordów. Złoty zaczął znowu osłabiać się względem innych walut, co ma bezpośredni wpływ na wysokość cen. – Gdyby dolar był po 4 zł, to za paliwo płacilibyśmy poniżej 6 zł za litr – wyliczył dla RadioZET.pl Rafał Zywert, analityk spółki Reflex. Wcześniej złoty się umacniał.

Złoty słabnie wobec walut. Panika na rynku przez odcięcie funduszy UE?

Informacje o spodziewanym zakręceniu dla Polski funduszy unijnych podała „Rzeczpospolita”, przytaczając między innymi słowa dyrektora generalnego ds. polityki regionalnej w KE, Marca Lemaitre’a, który stwierdził, że „polskie władze same zadeklarowały, że nie wypełniły jednego z podstawowych warunków umożliwiających zwrot pieniędzy, związanego z kartą praw podstawowych”.

- To horyzontalny warunek, nie dotyczy poszczególnych sektorów, ale całości funduszy. I dopóki on nie będzie wypełniony przez Polskę, płatności nie będą zwracane przez KE. Te rachunki będą czekać - powiedział Lemaitre. Na reakcję rynku nie trzeba było długo czekać – złoty, który zaczął osłabiać straty po decyzji o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, znów traci na wartości w stosunku do innych walut.

„Już był w ogródku, już witał się z gąską... Kurs EUR/PLN drugi raz w październiku odbił się od bariery 4,80 zł, zamykającej drogę do mocniejszej korekty. Pierwszy raz po zatrzymaniu cyklu przez RPP, a dziś po doniesieniach o braku dostępu do środków z nowego wieloletniego budżetu UE” – wyjaśnił w mediach społecznościowych Bartosz Sawicki, analityk rynków finansowych w Cinkciarz.pl.

Odcięcie od funduszy unijnych byłoby potężnym ciosem dla Polski, która i tak zmaga się z już z efektami pandemii oraz wojny w Ukrainie. Ekonomiści FOR wyliczyli, że deficyt budżetowy w 2023 roku wyniesie aż 180 mld zł – 3 razy więcej, niż podał w ustawie rząd.

- W wyniku niespełnienia warunków podstawowych Komisja nie może dokonać żadnego zwrotu przedłożonych przez Polskę wydatków, z wyjątkiem pomocy technicznej i działań przyczyniających się do spełnienia warunku podstawowego. Ponadto, o ile warunek podstawowy nie jest spełniony, Komisja może odzyskać zaliczkę przy rocznym rozliczeniu rachunków lub przy zamknięciu - powiedział „Rzeczpospolitej” Stefan De Keersmaecker, rzecznik prasowy KE.

- W mocy pozostaje to, co w imieniu Komisji (Europejskiej) 18 września powiedział komisarz Johannes Hahn odpowiedzialny za budżet Unii Europejskiej. W kontekście zawieszenia części funduszy węgierskich stwierdził on bardzo wyraźnie, że w przypadku Polski nie ma wystarczająco bezpośredniego związku pomiędzy problemami sądownictwa a zagrożeniami dla funduszy unijnych – stwierdził komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

- Od tej pory nic się nie zmieniło. Komisja nie podejmowała żadnych rozmów, ani decyzji w tej kwestii. Przytaczane przez media wypowiedzi mają charakter teoretyczny, a nie dotyczą faktycznych działań Komisji. Nie ma w tej chwili żadnych powodów do obaw o fundusze spójności dla Polski. Kwestie dotyczące reformy sądownictwa w Polsce nie mają wpływu na fundusze spójności – podkreślił polityk.

RadioZET.pl/Rzeczpospolita/next.gazeta.pl/PAP