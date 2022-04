Zmiana formy opodatkowania w ciągu roku? „Przedsiębiorcy będą mieli wybór”

To jest ponowna możliwość wyboru formy opodatkowania dla przedsiębiorców, czyli taki główny postulat, który się przewija w tych konsultacjach. W związku z tym, że zmieniamy zarówno na liniówce jak i ryczałcie, dając możliwość do limitu odliczania składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania, tym samym pomniejszenia podatku dla tych przedsiębiorców, ale jednocześnie obniżamy skalę o 5 punktów procentowych, czyli o 30 proc., to przedsiębiorcy powinni ponownie mieć możliwość wyboru, co jest dla nich bardziej korzystne