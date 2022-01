Zmiany w 500 plus. Wypłaty świadczenia na nowych zasadach

Wraz z początkiem 2022 roku zostały wprowadzone zmiany w obsłudze i wypłacie świadczenia 500 plus. Od stycznia można już zauważyć nowości w rządowym programie. Sprawdzamy, co warto wiedzieć.

500 plus to jeden z najważniejszych programów społecznych Prawa i Sprawiedliwości. Projekt spowodował wzrost udziału wydatków na politykę rodzinną w PKB z 1,78 proc. w 2015 roku do 4 proc. PKB w 2022. Po latach nawet politycy opozycji przypisują sobie przyłożenie ręki do jego stworzenia.

Tymczasem od stycznia 2022 roku zmienione zostały zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500 plus”.

Rodzina 500 plus. Zmiany od stycznia 2022 roku

Co się zmieniło wraz z początkiem 2022 roku? Podstawową nowością jest przejęcie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych obsługi przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego.

Od 1 stycznia 2022 r. ZUS przyjmuje nowe wnioski i wypłaca na bieżąco przyznane przez siebie świadczenie wychowawcze (np. na nowonarodzone dzieci) a od 1 lutego 2022 r. będzie przyjmował wnioski na kolejny okres świadczeniowy, tj. okres który rozpocznie się 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 31 maja 2023 r. Serwis Rzeczypospolitej Polskiej gov.pl

A co ze sprawami, które dotyczą prawa do świadczenia wychowawczego, przysługującego za okresy przed 1 stycznia 2022 roku i złożonych przed zakończeniem 2021 roku? Do ich zakończenia nadal formalności będą realizowały dotychczasowe organy, czyli gminy w sprawach świadczenia wychowawczego oraz powiaty w sprawach dodatków wychowawczych przysługujących na dzieci w pieczy zastępczej. Z kolei wojewodowie będą zajmować się rozstrzygnięciami w sprawach związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

Warto wiedzieć, że do 31 maja 2022 roku gminy będą kontynuowały wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych na obecny okres świadczeniowy z wniosków złożonych do 31 grudnia 2021 r. Zgłoszenia rodziców chcących przedłużyć świadczenie na następny okres będą przyjmowane od 1 lutego 2022. Obecni beneficjenci zmiany odczują tak naprawdę dopiero 1 czerwca 2022 roku, w nowym okresie rozliczeniowym. 500 plus będzie od tej daty wypłacane tylko i wyłącznie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z przepisami rodzice, którym urodziło się dziecko mają 3 miesiące na złożenie wniosku o środki z programu „Rodzina 500 plus”. Jeżeli zrobią to w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin otrzymają pieniądze z wyrównaniem ZUS

Nowością jest również składanie wniosków do ZUS jedynie drogą elektroniczną. Można to zrobić wybierając jedną z trzech opcji: przez Platformę PUE ZUS, portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną. Oznacza to również, że wypłata świadczenia będzie odbywać się bezgotówkowo, na wskazane konto bankowe.

RadioZET.pl