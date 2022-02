Zmiany w Kodeksie pracy. Pracownicy nie dostaną wynagrodzenia za dni wolne

Kodeks pracy przechodzi rewolucję. Rząd pracuje nad nowymi przepisami. Z projektu nowelizacji kodeksu pracy, opublikowanego w wykazie prac legislacyjnych rządu wynika, że zatrudnieni mogą liczyć na dodatkowe dni wolne od pracy.

Niemiłym zaskoczeniem może być jednak fakt, że nowy urlop będzie bezpłatny. Rządzący chcą wprowadzić przysługujące pracownikom dni wolne na opiekę nad chorym członkiem rodziny. Ma ich przysługiwać pięć rocznie, ale nikt za nie nie zapłaci.

Nowe prawo. Rząd ani firma nie zapłacą za urlopy

Z informacji podanych przez „Fakt” wynika, że rząd pracuje nad wieloma zmianami w Kodeksie pracy. Wśród nich są m.in. dłuższe urlopy rodzicielskie, elastyczny czas pracy dla rodziców, zmiany dla pracowników zatrudnionych na umowach na czas określony. Wiele z nich będzie korzystniejszych dla osób na etatach. Natomiast nowy urlop opiekuńczy ma być bezpłatny.

Pracownik będzie mógł wziąć do 5 dni w roku kalendarzowym wolnego, które będzie mógł wykorzystać na zapewnienie osobistej opieki krewnemu (synowi, córce, matce, ojcu lub małżonkowi) lub osobie pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, która wymaga znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych. Jednak uwaga, za czas przebywania na tym urlopie wynagrodzenie nie będzie przysługiwać „Fakt”

Czytamy w gazecie, że kolejną zmianą ma być wprowadzenie obowiązku uzasadnienia wypowiedzenia umowy, przeprowadzenia konsultacji związkowej oraz możliwości ubiegania się o przywrócenie do pracy - także w wypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony.

Będą też dodatkowe uprawnienia dla pracodawców. Jednym z nich jest możliwość przedłużenia umowy o pracę na okres próbny o czas trwania nieobecności pracownika. Oznacza to, że jeśli osoba w trakcie obowiązywania umowy nie mogła wykonywać obowiązków, a pracodawca nie miał możliwości oceny, to może wydłużyć mu okres próbny o czas absencji w firmie lub instytucji.

Nowością ma być także „indywidualne prawo do urlopu rodzicielskiego”. Według „Faktu” łączny wymiar tego urlopu dla obojga rodziców będzie wynosił do 41 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka) albo do 43 tygodni (w przypadku porodu mnogiego)". "Obecnie jest to odpowiednio 32 i 34 tygodnie.

Ukłonem w stronę rodziców jest także wprowadzenie elastycznego czasu pracy. Będą mogli z niego skorzystać rodzice dzieci do ósmego roku życia.

RadioZET.pl/PAP/Fakt