Zmiany w PIT, składce zdrowotnej i uldze dla klasy średniej. Rząd zmienia Polski Ład

Rząd wprowadza zmiany w polskim systemie podatkowym. Ministerstwo Finansów proponuje obniżenie stawki PIT z 17 do 12 proc. od 1 lipca dla podatników na skali podatkowej, czyli emerytów, rencistów, pracowników, zleceniobiorców i niektórych przedsiębiorców. Próg podatkowy 120 tys. zł i kwota wolna 30 tys. zł mają pozostać bez zmian.

Mateusz Morawiecki poinformował podczas czwartkowej konferencji o zmianach gospodarczych w kraju. Chwilę wcześniej PAP, powołując się na informacje z Ministerstwa Finansów, zdradził plany rządu.

Lista zmian w polskim systemie podatkowym

1. Obniżenie stawki PIT z 17 do 12 proc.

Ministerstwo Finansów proponuje obniżenie stawki PIT z 17 do 12 proc. od 1 lipca dla podatników na skali podatkowej, czyli emerytów, rencistów, pracowników, zleceniobiorców i niektórych przedsiębiorców. Próg podatkowy 120 tys. zł i kwota wolna 30 tys. zł mają pozostać bez zmian. Zmiany wejdą w życie od 2023 r., ale będą obowiązywać wstecznie od 1 lipca 2022 r. Koszty dla budżetu oszacowano na 15 mld zł rocznie. Zmiany dotyczą 25 mln podatników.

2. Zmiany w składce zdrowotnej

Wyłączenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z podstawy opodatkowania dla podatników na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej. Rozliczenie składki zdrowotnej w rozliczeniu podatkowym dotyczyć będzie przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej. Roczny limit dla liniowców wynosi 8,7 tys. zł (pomniejszenie dochodu); dla ryczałtowców wynosi 50 proc. zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu); dla podatników na karcie wynosi 19 proc. zapłaconej składki (pomniejszenie podatku). Zmiana dotyczy 1,4 mln podatników.

3. Ulga dla klasy średniej

Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej od 1 lipca. Zmiana dotyczy 3,1 mln osób. Premier Mateusz Morawiecki przekazał, że w projekcie zmian podatkowych, który ma trafić do konsultacji, wprowadzony ma zostać mechanizm osłonowy związany z 1 proc. podatku przeznaczanego przez osoby indywidulane na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. - Proponujemy taką trwałą, dobrą zmianę dla wszystkich podatników, możliwą ze względu na to, że naprawiony system podatkowy, naprawiony system budżetowy, daje nam przestrzeń do tego typu zmian - dodał szef rządu.

4. Kwota wolna i próg podatkowy

Bez mian pozostaje kwota wolna w wysokości 30 tys. zł i próg podatkowy 120 tys. zł.

5. Kto zyska na zmianach

Na proponowanych zmianach podatkowych zyska blisko 13 mln podatników, a koszt dla budżetu państwa wyniesie 15 mld zł rocznie.

6. Obniżenie stawki PIT

Od 1 lipca 2022 r. obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. dla podatników rozliczających się według skali.

7. Wspólne rozliczenie z dzieckiem

Ministerstwo Finansów proponuje powrót do wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców. Resort zakłada, że wspólne rozliczenie zastąpi ulgę dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. W ramach zmian w podatkowym Polskim Ładzie, które weszły w życie 1 stycznia 2022 r., podatnik samotnie wychowujący dziecko lub dzieci stracił prawo do wspólnego opodatkowania się z dzieckiem, w zamian za to uzyskał możliwość odliczenia od podatku kwoty 1500 zł.

RadioZET.pl/PAP