Zmiany w Polskim Ładzie. „Milion podatników będzie musiało dopłacić”

Polski Ład 1 lipca przejdzie gruntowną zmianę. Zniknie ulga dla klasy średniej, której zadaniem było obniżanie podatku do poziomu z poprzedniego systemu fiskalnego. Soboń przyznał, że z jej powodu Polski Ład był niezrozumiały dla podatników, a Kaczyński ogłosił, że winnym problemów z działaniem nowego systemu podatkowego jest Gowin, pomysłodawca ulgi.

Jednocześnie z wycofaniem tego elementu obniżona zostanie stawka podatku PIT w pierwszym progu podatkowym z 17 procent do 12 procent. Dzięki temu 3 mln seniorów otrzyma wyższe emerytury, wzrosną także wynagrodzenia netto części pracujących.

Milion podatników dopłaci w zeznaniu rocznym. Zmiany w Polskim Ładzie

Polski Ład zaczął obowiązywać 1 stycznia 2022 roku i od razu pojawiły się problemy. Już po kilku dniach okazało się, że nauczyciele otrzymali niższe wynagrodzenia, mimo że w teorii miały one w nowym systemie podatkowym wzrosnąć. „Zawirowań” było więcej, przez co ze stanowiskiem ministra finansów musiał pożegnać się Tadeusz Kościński. Dymisji było więcej.

Zadanie naprawienia Polskiego Ładu otrzymał Artur Soboń. Po początkowych, szybkich poprawkach zdecydowano, że pozostałe zmiany zostaną wprowadzone jedną dużą nowelizacją przepisów. Aktualizacja Polskiego Ładu, nazywana przez rząd „Niskimi Podatkami”, będzie obowiązywać od 1 lipca.

- Znakomita większość podatników zmiany w podatkach odczuje pozytywnie już od lipca, a pozostali - przy zeznaniu rocznym. Gdybyśmy tych zmian nie przeprowadzili, to mielibyśmy sytuację, w której wiele milionów podatników musiałoby dopłacać w zeznaniu rocznym - zapowiedział Soboń.

Wiceminister finansów dodał, że po wprowadzeniu zmian liczba podatników, którzy będą musieli dopłacać podatek przy składaniu zeznania rocznego będzie niższa niż w latach poprzednich. To po części zasługa podwyższonej do 30 000 zł kwoty wolnej o podatku: od dochodów w wysokości 2500 zł miesięcznie nie płaci się PIT wcale.

- O ile zwykle podatników dopłacających przy zeznaniu rocznym było ok. 2 mln, to po zmianach podatkowych będzie to liczba znacznie mniejsza, bo będzie to przekraczało niewiele ponad 1 mln podatników - dodał Soboń.

RadioZET.pl/PAP