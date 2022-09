Zmiany w dodatku węglowym. Skorzysta mniej gospodarstw domowych

W przepisach dotyczących dodatku węglowego znalazł się luka, którą Polacy zaczęli wykorzystywać poprzez „cudowne rozmnożenie gospodarstw domowych”. Zostanie ona załatana przez wprowadzenie poprawki, że do świadczenia uprawnione jest jedno gospodarstwo domowe pod danym adresem.

Dodatek węglowy to 3000 zł wsparcia dla gospodarstw domowych ogrzewanych piecami węglowymi. Po świadczenie zgłosiło się więcej osób, niż spodziewał się rząd. Okazało się bowiem, że wystarczy zadeklarować odrębne gospodarowanie się w obrębie tego samego domu, żeby móc otrzymać kilka dodatków na jeden piec. Urzędnicy ironizowali nawet, że dodatek węglowy „doprowadził do kryzysu instytucji rodziny”.

Wniosków o środki złożono tak dużo, że pojawiło się realne niebezpieczeństwo przekroczenia przewidzianego na wypłaty wsparcia budżetu, co wiązałoby się z koniecznością obniżenia jednostkowych kwot dodatku. Z tego powodu rząd zapowiedział wprowadzenie dodatkowych ograniczeń uwzględnianych przy przyznawaniu środków.

Dodatek węglowy z ograniczeniami. Będzie trudniej o pieniądze

Jeden adres, jedno gospodarstwo domowe – tak w skrócie można opisać istotę zmian, jakie w wypłatach dodatku węglowego zamierza wprowadzić rząd. Według premiera punktem odniesienia będzie „definicja gospodarstwo domowe pod danym adresem”.

- Nie chcemy dopuścić do nieprawidłowości. Niech najlepiej posłuży ta definicja: gospodarstwo domowe pod danym adresem, jako to, które jest uprawnione i wtedy, jeśli jest jeden piec i 10 gospodarstw domowych pod różnymi adresami, to wszystkie 10 mogą się ubiegać o ten dodatek – zapowiedział Morawiecki.

Premier dał przykład kamienicy, „która ma jeden kocioł, jeden piec i z niego energię cieplną czerpie nawet 6 czy 7 gospodarstw domowych, adresów i są to różne adresy, to każdy z tych adresów ma prawo do tego dodatku”.

Dodał, że gdy w jednym mieszkaniu „żyje rodzina i teściowa” i są to odrębne gospodarstwa domowe, „to w takiej sytuacji, w takim mieszkaniu przysługuje jeden dodatek”. Taka interpretacja zamknęła drogę do wypłaty dodatku dla wieku obrotnych rodzin, które w błyskawiczny sposób stały się na potrzeby świadczenia odrębnymi gospodarstwami.

RadioZET.pl/PAP