Praca zdalna. Szef odwiedzi pracownika w domu i sprawdzi trzeźwość

Minister Marlena Maląg przekazała PAP kolejne informacje na temat planowanych zmian w Kodeksie pracy, mających wprowadzić na stałe pracę zdalną. Pracownik będzie zobowiązany do podania adresu, pod którym będzie pracował, a pracodawca będzie mógł go w tym miejscu kontrolować. Na przykład sprawdzać trzeźwość.

Praca zdalna, wprowadzona na szybko rozporządzeniami covidowymi na początku pandemii, zostanie na stałe zapisana w Kodeksie pracy. Nowe przepisy, zgodnie z deklaracjami minister rodziny Marleny Maląg, mają zostać uchwalone jeszcze w tym roku, tak jak zmiany wprowadzające nowe dni wolne i wydłużające urlopy.

Po raz pierwszy minister podała, jakie zapisy mają znaleźć się w Kodeksie pracy. Dotyczą one między innymi ustalania prawa do pracy zdalnej, partycypowania pracodawcy w kosztach oraz możliwości przeprowadzania kontroli trzeźwości w miejscu świadczenia pracy.

Praca zdalna. Pracodawca będzie mógł kontrolować trzeźwość w domu

Praca zdalna przez lata traktowana była przez przedsiębiorstwa z dużą dozą nieufności. Sytuację zmieniła pandemia, która wymusiła zmiany. Korporacje przekonały się, że pracownik w domu nie pracuje mniej wydajnie, niż w biurowcu, pod czujnym okiem menedżera.

Przepisy regulujące pracę zdalną zostały wprowadzone na szybko w rządowym rozporządzeniu covidowym. Trwają prace nad wpisaniem jej na stałe do Kodeksu pracy, a minister Marlena Maląg zdradziła właśnie, jakich zapisów należy się spodziewać.

Przepisy mają między innymi wskazać sytuacje, gdy pracodawca pracy zdalnej nie będzie mógł odmówić. Pracować z domu będą mogli zawsze: rodzice dzieci do czwartego roku życia, rodzice dzieci z niepełnosprawnością oraz kobiety w ciąży.

Maląg wyjaśniła, że nowe przepisy mają zastąpić obowiązujące regulacje o telepracy. W projektowanym prawie znalazł się zapis o obowiązku wskazania przez pracownika adresu, pod którym będzie pracować zdalnie.

Pracodawca ma zyskać możliwość kontrolowania przestrzegania zasad BHP podczas pracy zdalnej, a także przeprowadzania kontroli trzeźwości. Nie wiadomo jeszcze, jak dokładnie w przepisach regulowane jest zapewnienie pracodawcy prawa do wizytacji domu pracownika.

Pracodawca może je skontrolować, ale to oczywiście nie oznacza, że pracownik ma być do dyspozycji pracodawcy 24 godziny na dobę. Czas pracy będzie taki sam, jak w przypadku pracy stacjonarnej. (…) Pracodawca będzie mógł wykonać badania na poziom zawartości alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu w organizmie pracownika. Do tej pory takiej możliwości nie było. Badanie będzie mogło być wykonane przez pracodawcę. Marlena Maląg

W przepisach znaleźć mają się za to zobowiązania do opracowania zasad pokrycia kosztów wykonywania pracy w miejscu wskazanym przez pracownika, związanych z eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy. Ma to uregulować kwestię, czy na przykład za prąd elektryczny zużyty na potrzeby wykonywania obowiązków służbowych płacić ma pracodawca, czy zatrudniony – oraz w jaki sposób rozstrzygnąć, ile powinna wynosić rekompensata.

- To koszty związane z serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, koszty energii elektrycznej oraz niezbędnych usług telekomunikacyjnych. To wszystko będzie uregulowane w regulaminie wewnętrznym, który będzie obowiązywał w danym zakładzie pracy – uściśliła Maląg.

Kwestie rozliczenia pracy zdalnej będą więc zależeć od podejścia, jakie będzie miało dane przedsiębiorstwo. Zasady będą więc mogły się różnić pomiędzy pracodawcami.

RadioZET.pl/PAP