Zmiany we wsparciu dla rodziców. Maląg: za miesiąc nowe zasady przyznawania pieniędzy

500 plus samo nie zadziałało – oświadczył niespodziewanie Jarosław Kaczyński. Przekonanie Polaków do zakładania rodzin wymagać będzie większego zaangażowania państwowych środków. Nie będą to tylko zachęty finansowe: z projektu nowelizacji Kodeksu pracy wynika, że rodzicom będzie przysługiwać 5 godzin płatnej przerwy w pracy dziennie nad opiekę nad dziećmi. Kolejnym elementem prorodzinnej ofensywy ma być odmieniony program „Maluch Plus”.

Nowy „Maluch Plus”. Więcej miejsc w żłobkach

500 plus to czasami za mało, żeby zapewnić odpowiednią opiekę nad dzieckiem. Problemem jest na przykład brak własnego mieszkania czy niedostępność miejsc w żłobku. Małżeństwa odkładają decyzję o posiadaniu potomka, dopóki nie będą mieć bezpiecznych podstaw do wychowywania dzieci.

Z powodu braku odpowiedniej liczby instytucji opiekuńczych rodzice muszą rezygnować z aktywności zawodowej, żeby opiekować się swoimi dziećmi. Nie wszystkim taka perspektywa odpowiada. Problem został zidentyfikowany przez MRiPS i w listopadzie poznamy pomysł na jego rozwiązanie.

- To będzie program ze zwiększonym budżetem. Mamy już zawarte porozumienie z PFR na 1,5 mld rocznie na to, aby samorządy mogły tworzyć miejsca opieki żłobkowej – zapowiedziała w Polskim Radiu 24 minister Marlena Maląg. Nowe zasady programu „Maluch Plus” wskażą, na jakich warunkach i z jaką wysokością dofinansowania powstawać będą nowe instytucje opiekuńcze oraz jak rozbudowywane będą już istniejące.

Maląg podkreśliła jednocześnie, że problemy mieszkaniowe nie będą ignorowane i przypomniała, że powiększające się rodziny mogą otrzymać nawet 160 000 zł dopłaty do zaciągniętego kredytu na własne lokum.

- Potrzebne jest wzmocnienie roli rodziny, a więc czynnik kulturowy. Ale młodym ludziom potrzebna jest także – bo 90 procent młodych Polaków deklaruje, że chce założyć rodzinę i chce mieć dzieci – polityka mieszkaniowa. W zakresie polityki mieszkaniowej podejmujemy kolejne wsparcie w postaci ustawy gwarantującej wkład własny młodym ludziom, którzy będą chcieli kupić mieszkanie. To ustawa, która już obowiązuje – zaznaczyła minister rodziny i polityki społecznej.

