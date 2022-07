Zniesienie obostrzeń dla biznesu. MSWiA: służby dbały o przedsiębiorców

Obostrzenia w związku ze stanem wyjątkowym przy granicy z Białorusią od września minionego roku paraliżowały tamtejszy biznes. - Jestem przekonany, że pas przygraniczny odżyje. Biznesy teraz ruszą - ocenił w rozmowie na antenie TVP 1 wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.

„Biznes odżyje”. MSWiA o zniesieniu obostrzeń przy granicy z Białorusią

1 lipca to długo wyczekiwana data dla przedsiębiorców z województwa podlaskiego i lubelskiego. Prowadzący własny biznes przy granicy z Białorusią mogą odetchnąć z ulgą i wznowić pełnowymiarową działalność. Kilka miesięcy obostrzeń spustoszyło jednak portfele przedsiębiorców. Przedstawiciele m.in. branży turystycznej straciły krocie na zakazie wjazdu na tereny przygraniczne.

Maciej Wąsik, wiceszef MSWiA mówił na antenie TVP 1, że „teraz biznesy ruszą”.

- Jestem przekonany, że ten pas przygraniczny odżyje, ale pragnę podkreślić jeszcze jedną rzecz: wprowadziliśmy program rekompensat głównie dla firm agroturystycznych, hotelowych i gastronomicznych dostawały od państwa stosowne środki żeby zrekompensować im brak klientów w tym czasie, kiedy na początku był stan wyjątkowy a później zakaz wejścia - wskazał wiceszef MSWiA.

Tarcza dla pogranicza. Kilkadziesiąt milionów złotych dla przedsiębiorców

Zaznaczył, że w tym czasie "służby dbały o tych przedsiębiorców". - Policja, wojsko korzystały z bazy hotelowej - podkreślił Wąsik.

Przypomnijmy, że we wrześniu minionego roku pas przygraniczny objęto obostrzeniami w związku z kryzysem migracyjnym przy granicy z Białorusią. Początkowo od 2 września do 30 listopada 2021 r. na tym terenie był wprowadzony stan wyjątkowy, potem od 1 grudnia 2021 do 1 marca 2022 r. obowiązywało właśnie rozporządzenie MSWiA o zakazie przebywania na tym obszarze, które było potem przedłużone do 30 czerwca.

RadioZET.pl/PAP