„Zostanie nam tylko mrożone pieczywo?”. Branża ostrzega: chleba może zabraknąć

Kolejna branża obawia się, że przez problemy z dostawą prądu czy gazu produkcja może się zmniejszyć. A to z kolei doprowadzi do wyższych cen i pustych półek w sklepach. Taki scenariusz dotyczy nie tylko cukru, czy mleka, lecz także pieczywa.

Inflacja, przez którą przedsiębiorcy obciążeni wyższymi kosztami działalności zmuszeni są zwiększać ceny oferowanych dóbr i usług, to wierzchołek góry lodowej. Perspektywa ograniczonego dostępu do prądu i gazu sprawiła, że branża mleczarska obawia się konieczności zmniejszenia produkcji. Widmo pustych półek dotyczy także piekarni. Czy chleba może zabraknąć?

Chleba zabraknie? „Taki scenariusz jest możliwy”

Przedstawiciele branży piekarniczej w rozmowie z serwisem portalspożywczy.pl odpowiedzieli na pytanie, czy w dobie rosnącej inflacji i konieczności ograniczenia zużycia surowców chleba może zabraknąć.

– Niestety, taki scenariusz jest możliwy - odpowiedział Jacek Górecki, prezes Stowarzyszenia Producentów Pieczywa. Przedstawiciel branży wątpi w deklaracje rządu o samowystarczalności Polski w kwestii bezpieczeństwa żywności.

- Jak jednak branża spożywcza ma produkować, skoro grożą nam braki w dostępie do prądu czy gazu? Jeśli staną piece, nie będzie produkcji, a co za tym idzie, zabraknie podstawowego produktu, jakim jest pieczywo – wyjaśnił. Jak dodał, „jeśli branża nie będzie miała zapewnionej ciągłości dostaw energii, to na półkach sklepowych zrobi się pusto”.

Obawy te podzielił w rozmowie z portalem Janusz Kazimierczuk, prezes piekarni SPC. – Moim zdaniem, pieczywa może zabraknąć. Comiesięczne znaczne podwyżki cen energii elektrycznej i gazu powodują, że produkcja pieczywa staje się nierentowna. Do tego należy dodać presję płacową pracowników oraz drożejące opakowania i transport – stwierdził przedstawiciel branży.

Jak podał na przykładzie piekarni SPC, koszty energii wzrosły z 400 tys. zł w grudniu do 2,3 mln zł w lipcu, a przed nami kolejne podwyżki.

Rozmówca serwisu zastanawiał się, czy sieci spożywcze będą w stanie załatać ewentualną lukę na rynku, jeśli piekarnie ograniczą działalność. - Czy zostanie tylko pieczywo w marketach i dyskontach odpiekane z mrożonych półproduktów? – zapytał Kazimierczuk.

